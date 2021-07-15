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«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

15.07.2021 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события года. 15 июля состоится церемония открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Постепенно становится все больше гостей, артистов, приезжающих. Женщины улыбаются, ходят в нарядных летних платьях, настроение у всех отличное. Все ждут предстоящий гала-концерт.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Мы приехали из Орши просто покормить глаза, посмотреть, детей прогулять.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Мы приехали из Гродно. Нравится. Первый раз мы здесь. Хотим концерт посмотреть, пока еще проходим, смотрим местную продажу.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Море людей и позитива.

Мы не только волонтеры, мы артисты, у нас танцевальная группа. В 15:00 мы отплясали целый час, зажгли публику. Когда 65+, то и молодежь нам подтанцовывала. Это была, конечно, картина шикарная.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

И еще об одной особенности хочется сказать. Местные привыкли к тому, что на «Славянку» всегда идет дождь. В 2021 году погода жаркая. Дождь прошел 14 июля и то не везде. Поэтому местные пожарные сегодня каждый час на улице Толстого устраивают искусственный дождь.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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