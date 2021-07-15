Расписание участия белорусских спортсменов в Олимпиаде-2020

Беларусь в Японии представят 109 спортсменов в 20 видах спорта. Sputnik
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расписание соревнований, в которых будут участвовать белорусские спортсмены. В расписании обозначен возможный (самый оптимистичный) вариант участия атлетов в соревнованиях - вплоть до борьбы за призовые места. В программе возможны изменения.
23 июля, пятница
Гребля академическая
08:30 (02:30) Одиночка, заезды – Татьяна Климович.
Стрельба из лука
09:00 (03:00) Квалификация – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Церемония открытия Олимпийских игр
20:00 (14:00)
24 июля, суббота
Гребля академическая
08:30 (02:30) Женщины, одиночка, утешение – Татьяна Климович.
Мужчины, двойка распашная, заезды – Дмитрий Фурман, Сергей Володько.
Женщины, двойка парная-легковесы, заезды – Елена Фурман, Инна Никулина.
Стрельба пулевая
08:30 (02:30) Женщины, пневматическая винтовка, 10 м, квалификация, финал – Мария Мартынова.
Велосипедный спорт – шоссе
11:00 (05:00) Групповая гонка – Александр Рябушенко.
Теннис
11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/32 финала – Егор Герасимов.
Женщины, одиночный разряд, 1/32 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Женщины, парный разряд, 1/16 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Бокс
11:00; 17:00 (05.00; 11.00) Мужчины, 69 кг, 1/16 финала Мужчины, 91 кг, 1/16 финала – Александр Радионов, Владислав Смягликов.
Плавание
19:00 (13:00) Женщины, 100 м баттерфляй, заплывы– Анастасия Шкурдай.
Мужчины, 100 м брасс, заплывы – Илья Шиманович.
25 июля, воскресенье
Стрельба пулевая
09:00 (03:00) Мужчины, пневматическая винтовка, 10 м, квалификация, финал – Юрий Щербацевич.
Женщины, пневматический пистолет, 10 м, квалификация, финал – Виктория Чайка.
Гребля академическая
09:00 (03:00) Одиночка, женщины, ½ финала E/F – Татьяна Климович.
Мужчины, двойка распашная, утешение – Дмитрий Фурман, Сергей Володько.
Женщины, двойка парная, легковесы, утешение – Елена Фурман, Инна Никулина.
Стрельба из лука
09:30 (03:30) Женщины, команда, 1/8 финала
Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Гимнастика спортивная
10:00 (04:00) Квалификация – Анна Травкова.
Плавание
10.30 (04.30)
Женщины, 100 м баттерфляй, ½ финала – Анастасия Шкурдай.
Мужчины, 100 м брасс, ½ финала – Илья Шиманович.
Теннис
11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/32 финала – Егор Герасимов.
Женщины, одиночный разряд, 1/32 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Женщины, парный разряд, 1/16 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Дзюдо
11:00 (05:00) 66 кг, предварительные раунды, ¼ финала – Дмитрий Миньков.
Бокс
11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 63 кг, 1/16 финала – Дмитрий Асанов.
75 кг, 1/16 финала – Виталий Бондаренко.
Парусный спорт
12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, гонки – Никита Циркун.
Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.
Велосипедный спорт – шоссе
13:00 (07:00) Групповая гонка – Елена Омелюсик.
Стрельба из лука
13:45 (07:45) Женщины, команда, ¼, ½ финала, финал) – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Гимнастика спортивная
15:10 (09:10) Квалификация – Анна Травкова.
Дзюдо
17:00 (11:00) 66 кг, утешение, ½ финала, финалы – Дмитрий Миньков.
Плавание
19:00 (13:00) Женщины, 100 м на спине, заплывы – Анастасия Шкурдай.
Женщины, 100 м брасс, заплывы – Алина Змушко.
Мужчины, 100 м на спине, заплывы – Никита Цмыг.
Гимнастика спортивная
20:20 (14:20) Квалификация – Анна Травкова.
26 июля, понедельник
Гребля академическая
09:00 (03:00) Одиночка, женщины, ¼ финала – Татьяна Климович.
Плавание
10:30 (04:30) Женщины, 100 м баттерфляй, финал – Анастасия Шкурдай.
Женщины, 100 м брасс, ½ финала – Алина Змушко.
Мужчины, 100 брасс, финал – Илья Шиманович.
Женщины, 100 м на спине, ½ финала – Анастасия Шкурдай.
Мужчины, 100 м на спине, ½ финала – Никита Цмыг.
Теннис
11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала – Егор Герасимов.
Женщины, одиночный разряд, 1/16 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Женщины, парный разряд, 1/8 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Бокс
11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 75 кг, 1/16 финала – Виталий Бондаренко.
Парусный спорт
12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, гонки – Никита Циркун.
Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.
27 июля, вторник
Гребля академическая
08:30 (02:30) Одиночка, женщины, ½ финала С/Д) – Татьяна Климович.
Мужчины, двойка распашная, ½ финала А/В – Дмитрий Фурман, Сергей Володько.
Женщины, двойка парная, легковесы, ½ финала А/В – Елена Фурман, Инна Никулина.
Стрельба пулевая
09:00 (03:00) Смешанная команда, пневматическая винтовка, 10 м – Юрий Щербацевич, Мария Мартынова.
Стрельба из лука
09:30 (03:30) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Плавание
10:30 (04:30) Женщины, 100 м брасс, финал – Алина Змушко.
Мужчины, 100 м на спине, финал – Никита Цмыг.
Женщины, 100 м на спине, финал – Анастасия Шкурдай.
Теннис
11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала – Егор Герасимов.
Женщины, одиночный разряд, 1/8 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Женщины, парный разряд, 1/8, ¼ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Бокс
11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 69 кг, 1/8 финала Мужчины, 91 кг, 1/8 финала – Александр Радионов, Владислав Смягликов.
Парусный спорт
12:00 (06:00) Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.
Стрельба из лука
16:00 (10:00) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Плавание
19:00 (13:00) Мужчины, 200 м брасс, заплывы – Илья Шиманович.
Мужчины, 100 м вольный стиль, заплывы – Артем Мачекин, Евгений Цуркин.
28 июля, среда Гребля академическая
08:30 (02:30) Одиночка, женщины, ½ финала А/В – Татьяна Климович.
Стрельба из лука
09:30 (03:30) Женщины, 1/32, 1/16 финала –Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Плавание
10:30 (04:30) Мужчины, 200 м брасс, ½ финала – Илья Шиманович.
Мужчины, 100 м вольный стиль, ½ финала – Артем Мачекин, Евгений Цуркин.
Теннис
11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала – Егор Герасимов.
Женщины, одиночный разряд, ¼ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Женщины, парный разряд, ¼ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Смешанный разряд, 1/8 финала – Егор Герасимов, Арина Соболенко.
Велосипедный спорт – шоссе
11:30 (05:30) Мужчины, гонка с раздельным стартом – Александр Рябушенко.
Женщины, гонка с раздельным стартом – Елена Омелюсик.
Парусный спорт
12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, гонки – Никита Циркун.
Стрельба из лука
16:00 (10:00) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Плавание
19:00 (13:00) Женщины, 100 м вольный стиль, заплывы – Анастасия Шкурдай.
Мужчины, 200 м на спине, заплывы – Никита Цмыг.
Женщины, 200 м брасс, заплывы – Алина Змушко.
29 июля, четверг
Гребля академическая
08:30 (02:30) Одиночка, женщины, финалы Д, Е – Татьяна Климович.
Мужчины, двойка распашная, финалы – Дмитрий Фурман, Сергей Володько.
Женщины, двойка парная, легковесы, финалы – Елена Фурман, Инна Никулина.
Стрельба пулевая
09:00 (03:00) Женщины, малокалиберный пистолет, 25 м, 1 этап) – Виктория Чайка.
Стрельба из лука
09:30 (03:30) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Плавание
10:30 (04:30) Мужчины, 200 м брасс, финал – Илья Шиманович.
Женщины, 100 м вольный стиль, ½ финала – Анастасия Шкурдай
Мужчины, 200 м на спине, ½ финала – Никита Цмыг.
Мужчины, 100 м вольный стиль, финал – Артем Мачекин, Евгений Цуркин.
Женщины, 200 м брасс, ½ финала – Алина Змушко.
Дзюдо
11:00 (05:00) 100 кг, предварительные раунды, ¼ финала – Никита Свирид.
Теннис
11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, ¼ финала – Егор Герасимов.
Женщины, одиночный разряд, ½ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Женщины, парный разряд, ½ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Смешанный разряд, ¼ финала – Егор Герасимов, Арина Соболенко.
Бокс
11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 75 кг, 1/8 финала – Виталий Бондаренко.
Парусный спорт
12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, гонки – Никита Циркун.
Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.
Стрельба из лука
16:00 (10:00) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Дзюдо
17:00 (11:00) 100 кг, утешение, ½ финала, финалы – Никита Свирид.
Плавание
19:00 (13:00) Мужчины, 100 м баттерфляй, заплывы – Евгений Цуркин.
Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м, заплывы – команда.
Гимнастика спортивная
19:50 (13:50) Многоборье, финал – Анна Травкова.
30 июля, пятница
Гребля академическая
08:30 (02:30) Женщины, одиночка, финалы – Татьяна Климович.
Конный спорт
08:30 (02:30) Троеборье, 1 день, выездка, 1 группа – Александр Зеленко, Александр Фоминов.
Легкая атлетика
09:00 (03:00) Мужчины, прыжки в высоту, квалификация – Максим Недосеков, Дмитрий Набоков.
Мужчины, метание диска, квалификация – Евгений Богуцкий.
Женщины, 100 м, забеги – Кристина Тимановская.
Стрельба пулевая
09:00 (03:00) Женщины, малокалиберный пистолет, 25 м, финал – Виктория Чайка.
Стрельба из лука
09:30 (03:30) Женщины, 1/8 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Плавание
10:30 (04:30) Мужчины, 100 м баттерфляй, ½ финала – Евгений Цуркин.
Женщины, 200 м брасс, финал – Алина Змушко.
Мужчины, 200 м на спине, финал – Никита Цмыг.
Женщины, 100 м вольный стиль, финал – Анастасия Шкурдай.
Бокс
11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 69 кг, ¼ финала Мужчины, 91 кг, ¼ финала – Александр Радионов, Владислав Смягликов.
Теннис
12:00 (06:00) Мужчины, одиночный разряд, ½ финала – Егор Герасимов.
Смешанный разряд, ½ финала – Егор Герасимов, Арина Соболенко.
Парусный спорт
12:00 (06:00) Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.
Стрельба из лука
16:00 (10:00) Женщины, ¼, ½ финала, финал – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.
Конный спорт
17:30 (11:30) Троеборье, 1 день, выездка, 2 группа – Александр Зеленко, Александр Фоминов.
Легкая атлетика
19:00 (13:00) Женщины, тройной прыжок, квалификация – Виолетта Скворцова.
Женщины, толкание ядра, квалификация – Алена Дубицкая.
Плавание
19:00 (13:00) Мужчины, 50 м вольный стиль, заплывы – Евгений Цуркин, Артем Мачекин.
Женщины, 50 м вольный стиль, заплывы – Анастасия Коряковская.
Женщины, комбинированная эстафета 4х100 м, заплывы – команда.
Мужчины, комбинированная эстафета 4х100 м, заплывы – команда.
31 июля, суббота
Конный спорт
08:30 (02:30) Троеборье, 2 день, выездка – Александр Зеленко, Александр Фоминов.
Легкая атлетика
09:00 (03:00) Женщины, 100 м с барьерами, забеги – Эльвира Герман.
Плавание
10:30 (04:30) Мужчины, 100 м баттерфляй, финал – Евгений Цуркин.
Мужчины, 50 м вольный стиль, ½ финала – Евгений Цуркин.
Женщины, 50 м вольный стиль, ½ финала – Анастасия Коряковская.
Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м, финал – команда.
Бокс
11:00; 17:00 (05:00; 11:00) 63 кг, 1/8 финала – Дмитрий Асанов.
Тяжелая атлетика
11:50 (05:50) 96 кг, группа В – Евгений Тихонцов.
Парусный спорт
12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, финал – Никита Циркун.
Стрельба пулевая
12:00 (06:00) Женщины, малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из трех положений – Мария Мартынова.
Теннис
11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, матч за 3 место – Егор Герасимов.
Женщины, одиночный разряд, финал – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Женщины, парный разряд, матч за 3 место – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Смешанный разряд, матч за 3 место – Егор Герасимов, Арина Соболенко.
Прыжки на батуте
13.00 (07.00)
Мужчины, квалификация, финал – Иван Литвинович, Владислав Гончаров.
Легкая атлетика
19:00 (13:00) Мужчины, метание диска, финал – Евгений Богуцкий.
Женщины, 100 м, ½ финала, финал – Кристина Тимановская.
Тяжелая атлетика
19:50 (13:50) 96 кг, группа А – Евгений Тихонцов.
1 августа, воскресенье
Конный спорт
07:45 (01:45) Троеборье, 2 день, кросс – Александр Зеленко, Александр Фоминов.
Стрельба пулевая
08:30 (02:30) Мужчины, малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из трех положений – Юрий Щербацевич.
Легкая атлетика
09:10 (03:10) Женщины, метание молота, квалификация – Анна Малыщик, Анастасия Маслова.
Женщины, прыжки в длину, квалификация – Анастасия Мирончик-Иванова
Женщины, толкание ядра, финал – Алена Дубицкая.
Плавание
10:30 (04:30) Мужчины, 50 м вольный стиль, финал – Евгений Цуркин, Артем Мачекин.
Женщины, 50 м вольный стиль, финал – Анастасия Коряковская.
Женщины, комбинированная эстафета 4х100 м, финал – команда.
Мужчины, комбинированная эстафета 4х100 м, финал – команда.
Борьба вольная женская
11:00 (05:00) 76 кг, 1/8, ¼ финала – Василиса Марзалюк.
Бокс
11:00; 17:00 (05:00; 11:00)
Мужчины, 69 кг, ½ финала – Александр Радионов.
75 кг, ¼ финала – Виталий Бондаренко.
Парусный спорт
12:00 (06:00) Женщины, Лазер-Радиал, финал – Татьяна Дроздовская.
Теннис
12:00 (06:00) Мужчины, одиночный разряд, финал – Егор Герасимов.
Женщины, парный разряд, финал – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Смешанный разряд, финал – Егор Герасимов, Арина Соболенко.
Тяжелая атлетика
13:50 (07:50) Женщины, 76 кг, группа В – Дарья Наумова.
Гимнастика спортивная
17:00 (11:00) Финалы: женщины (опорный прыжок, упражнения на брусьях) – Анна Травкова.
Борьба вольная женская
18:15 (12:15) 76 кг, ½ финала – Василиса Марзалюк.
Легкая атлетика
19:00 (13:00) Мужчины, прыжки в высоту, финал – Максим Недосеков, Дмитрий Набоков.
Женщины, 100 м с барьерами, ½ финала – Эльвира Герман.
Женщины, тройной прыжок, финал – Виолетта Скворцова.
Тяжелая атлетика
19:50 (13:50) Женщины, 76 кг, группа А – Дарья Наумова.
2 августа, понедельник
Легкая атлетика
09:00 (03:00) Мужчины, метание молота, квалификация – Глеб Дударев, Юрий Васильченко, Иван Тихон.
Женщины, 1500 м, забеги – Дарья Борисевич.
Женщины, 200 м, забеги – Кристина Тимановская.
Женщины, 100 м с барьерами, финал – Эльвира Герман.
Гребля на байдарках и каноэ
09:30 (03:30) Мужчины, байдарка-одиночка 1000 м, заезды – Олег Юреня.
Женщины, байдарка-двойка 500 м, заезды, ¼ финала – Марина Литвинчук,
Ольга Худенко.
Борьба вольная женская
11:00 (05:00) 76 кг, утешение – Василиса Марзалюк.
Гимнастика спортивная
17:00 (11:00) Финалы: женщины (вольные упражнения) – Анна Травкова.
Конный спорт
17:00 (11:00) Троеборье, 3 день, преодоление препятствий, финал – Александр Зеленко,
Александр Фоминов.
Борьба вольная женская
18:15 (12:15) 76 кг, финалы – Василиса Марзалюк.
Легкая атлетика
19:00 (13:00) Женщины, прыжки с шестом, квалификация – Ирина Жук.
Женщины, 200 м, ½ финала – Кристина Тимановская.
Плавание артистическое
19:30 (13:30) Женщины, дуэты, свободная программа, квалификация – Дарья Кулагина, Василина Хондошко.
3 августа, вторник
Легкая атлетика
09:00 (03:00) Женщины, метание копья, квалификация – Татьяна Холодович.
Женщины, прыжки в длину, финал – Анастасия Мирончик-Иванова.
Гребля на байдарках и каноэ
09:30 (03:30) Мужчины, байдарка-одиночка 1000 м, ½ финала, финал – Олег Юреня.
Женщины, байдарка-двойка 500 м, заезды, ½ финала, финал – Марина Литвинчук,
Ольга Худенко.
Бокс
11:00; 17:00 (05:00; 11:00) 63 кг, ¼, финала – Дмитрий Асанов.
91 кг, ½ финал – Владислав Смягликов.
69 кг, финал – Александр Радионов.
Борьба греко-римская
11:00 (05:00) 87 кг, 1/8, ¼ финала – Кирилл Маскевич.
Дзюдо
11:00 (05:00) Женщины, свыше 78 кг, предварительные раунды, ¼ финала – Марина Слуцкая.
Гимнастика спортивная
17:00 (11:00) Финалы: женщины (упражнения на бревне) – Анна Травкова.
Дзюдо
17:00 (11: 00) Женщины, свыше 78 кг, утешение, ½ финала, финалы – Марина Слуцкая.
Борьба греко-римская
18.15 (12.15)
87 кг, ½ финала – Кирилл Маскевич.
Легкая атлетика
19:00 (13:00) Мужчины, 110 м с барьерами, забеги) – Виталий Парахонько.
Женщины, метание молота, финал – Анна Малыщик, Анастасия Маслова.
Женщины, 200 м, финал – Кристина Тимановская.
Плавание артистическое
19:30 (13:30) Женщины, дуэты, техническая программа, квалификация – Дарья Кулагина, Василина Хондошко.
4 августа, среда Легкая атлетика
09:00 (03:00) Мужчины, десятиборье, 100 м, прыжки в длину, толкание ядра – Виталий Жук.
Мужчины, метание копья, квалификация – Алексей Котковец, Павел Мелешко.
Мужчины, 110 м с барьерами, полуфиналы) – Виталий Парахонько.
Гребля на байдарках и каноэ
09:30 (03:30) Женщины, каноэ-одиночка, 200 м, заезды, ¼ финала – Елена Ноздрева.
Женщины, байдарка-одиночка, 500 м, заезды, ¼ финала – Ольга Худенко.
Борьба вольная
11:00 (05:00) 86 кг, 1/8, ¼ финала – Али Шабанов.
Борьба вольная женская
11:00 (05:00) 57 кг, 1/8, ¼ финала – Ирина Курочкина.
Борьба греко-римская
11:00 (05:00) 87 кг, утешение – Кирилл Маскевич.
Борьба вольная
18:15 (12:15) 86 кг, ½ финала – Али Шабанов.
Борьба вольная женская
18:15 (12:15) 57 кг, ½ финала – Ирина Курочкина.
Борьба греко-римская
18:15 (12:15) 87 кг, финалы – Кирилл Маскевич.
Легкая атлетика
18:30 (12:30) Мужчины, десятиборье, прыжки в высоту, 400 м – Виталий Жук.
Женщины, 1500 м ½ финала – Дарья Борисевич.
Мужчины, метание молота, финал – Глеб Дударев, Юрий Васильченко, Иван Тихон.
Плавание артистическое
19:30 (13:30) Женщины, дуэты, финал – Дарья Кулагина, Василина Хондошко.
5 августа, четверг
Легкая атлетика
09:00 (03:00) Мужчины, 110 м с барьерами, финал) – Виталий Парахонько.
Мужчины, десятиборье, 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом – Виталий Жук.
Женщины, прыжки в высоту, квалификация – Карина Демидик, Мария Жодик.
Гребля на байдарках и каноэ
09:30 (03:30) Женщины, байдарка-одиночка, 500 м, ½ финала, финал – Ольга Худенко.
Женщины, каноэ-одиночка, 200 м, ½ финала, финал – Елена Ноздрева.
Борьба вольная
11:00 (05:00) 86 кг, утешение – Али Шабанов.
74 кг, 1/8, ¼ финала – Магомедхабиб Кадимагомедов.
125 кг, 1/8, ¼ финала – Денис Хроменков.
Борьба вольная женская
11:00 (05:00) 53 кг, 1/8, ¼ финала – Ванесса Колодинская.
57 кг, утешение – Ирина Курочкина.
Современное пятиборье
13:00 (07:00) Мужчины, фехтование – Илья Полозков.
Женщины, фехтование – Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко.
Бокс
14:00 (08:00) 75 кг, ½ финала – Виталий Бондаренко.
Велосипедный спорт – трек
15:30 (09:30) Омнимум – Евгений Королек.
Борьба вольная
18:15 (12:15) 86 кг, финалы – Али Шабанов.
74 кг, ½ финала – Магомедхабиб Кадимагомедов.
125 кг, ½ финала – Денис Хроменков.
Борьба вольная женская
18:15 (12:15) 53 кг, ½ финала – Ванесса Колодинская.
57 кг, финалы – Ирина Курочкина.
Легкая атлетика
16:30 (10:30) Женщины, 4х400 м, забеги – команда.
Мужчины, ходьба 20 км – Александр Ляхович.
Мужчины, десятиборье, метание копья, 1500 м – Виталий Жук.
Женщины, прыжки с шестом, финал – Ирина Жук.
6 августа, пятница
Легкая атлетика
05:30 (23:30) Мужчины, ходьба 50 км – Дмитрий Дюбин.
Гребля на байдарках и каноэ
09:30 (03:30) Женщины, каноэ-двойка, 500 м заезды, ¼ финала – Дарина Пикулева, Надежда Макарченко.
Женщины, байдарка-четверка, 500 м, заезды – Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева, Надежда Попок.
Мужчины, байдарка-четверка, 500 м, заезды – Никита Бориков, Владислав Литвинов, Алексей Мисюченко, Дмитрий Натынчик.
Гимнастика художественная
10:20 (04:20) Индивидуальная квалификация – Анастасия Салос, Алина Горносько.
Борьба вольная
11:00 (05:00) 74 кг, утешение – Магомедхабиб Кадимагомедов.
97 кг, 1/8, ¼ финала – Александр Гуштын.
125 кг, утешение – Денис Хроменков
Борьба вольная женская
11:00 (05:00) 53 кг, утешение – Ванесса Колодинская.
Современное пятиборье
14:30 (08:30) Женщины, финал – Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко.
Бокс
14:00 (08:00) 63 кг, ½ финала – Дмитрий Асанов.
91 кг, финал – Владислав Смягликов.
Гимнастика художественная
14:50 (08:50) Индивидуальная квалификация – Анастасия Салос, Алина Горносько.
Легкая атлетика
16:30 (10:30) Женщины, ходьба 20 км – Анна Терлюкевич, Виктория Рощупкина, Анастасия Раровская.
Борьба вольная
18:15 (12:15) 74 кг, финалы – Магомедхабиб Кадимагомедов.
97 кг, ½ финала – Александр Гуштын.
125 кг, финалы – Денис Хроменков.
Борьба вольная женская
18:15 (12:15) 53 кг, финалы – Ванесса Колодинская.
Легкая атлетика
19:50 (13:50) Метание копья, финал – Татьяна Холодович.
Женщины, 1500 м, финал – Дарья Борисевич.
7 августа, суббота
Легкая атлетика
07:00 (01:00) Женщины, марафон – Ольга Мазуренок, Нина Савина.
Гребля на байдарках и каноэ
09:30 (03:30) Женщины, каноэ-двойка, 500 м, ½ финала, финал – Дарина Пикулева, Надежда Макарченко.
Женщины, байдарка-четверка, 500 м, ½ финала, финал – Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева, Надежда Попок.
Мужчины, байдарка-четверка, 500 м, ½ финала, финал – Никита Бориков, Владислав Литвинов, Алексей Мисюченко, Дмитрий Натынчик.
Гимнастика художественная
10:00 (04:00) Группы квалификация – Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Карина Ермоленко.
Бокс
14:00 (08:00) 75 кг, финал – Виталий Бондаренко.
Современное пятиборье
14:30 (08:30) Мужчины, финал – Илья Полозков.
Гимнастика художественная
15:20 (09:20) Индивидуальное многоборье – Анастасия Салос, Алина Горносько.
Борьба вольная
18:15 (12:15) 97 кг, финалы – Александр Гуштын.
Легкая атлетика
19:00 (13:00) Женщины, прыжки в высоту, финал – Карина Демидик, Мария Жодик.
Мужчины, метание копья, финал – Алексей Котковец, Павел Мелешко.
Женщины, 4х400 м, финал – команда.
8 августа, воскресенье
Гимнастика художественная
11:00 (05:00) Группы, финал – Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Карина Ермоленко.
Бокс
14:00 (08:00) 63 кг, финал – Дмитрий Асанов.
Велосипедный спорт – трек
15:30 (09:30) Омниум – Татьяна Шаракова.
Закрытие Олимпийских игр
20:00 (14:00)
Напомним, что разница во времени между Минском и Токио составляет + 6 часов.