Расписание участия белорусских спортсменов в Олимпиаде-2020

представляет расписание соревнований, в которых будут участвовать белорусские спортсмены. В расписании обозначен возможный (самый оптимистичный) вариант участия атлетов в соревнованиях - вплоть до борьбы за призовые места. В программе возможны изменения. Беларусь в Японии представят 109 спортсменов в 20 видах спорта. Sputnikрасписание соревнований, в которых будут участвовать белорусские спортсмены. В расписании обозначен возможный (самый оптимистичный) вариант участия атлетов в соревнованиях - вплоть до борьбы за призовые места. В программе возможны изменения.





23 июля, пятница





Гребля академическая

08:30 (02:30) Одиночка, заезды – Татьяна Климович.





Стрельба из лука

09:00 (03:00) Квалификация – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Церемония открытия Олимпийских игр

20:00 (14:00)





24 июля, суббота

Гребля академическая

08:30 (02:30) Женщины, одиночка, утешение – Татьяна Климович.

Мужчины, двойка распашная, заезды – Дмитрий Фурман, Сергей Володько.

Женщины, двойка парная-легковесы, заезды – Елена Фурман, Инна Никулина.





Стрельба пулевая

08:30 (02:30) Женщины, пневматическая винтовка, 10 м, квалификация, финал – Мария Мартынова.





Велосипедный спорт – шоссе

11:00 (05:00) Групповая гонка – Александр Рябушенко.





Теннис

11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/32 финала – Егор Герасимов.

Женщины, одиночный разряд, 1/32 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Женщины, парный разряд, 1/16 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.





Бокс

11:00; 17:00 (05.00; 11.00) Мужчины, 69 кг, 1/16 финала Мужчины, 91 кг, 1/16 финала – Александр Радионов, Владислав Смягликов.





Плавание

19:00 (13:00) Женщины, 100 м баттерфляй, заплывы– Анастасия Шкурдай.

Мужчины, 100 м брасс, заплывы – Илья Шиманович.





25 июля, воскресенье

Стрельба пулевая

09:00 (03:00) Мужчины, пневматическая винтовка, 10 м, квалификация, финал – Юрий Щербацевич.

Женщины, пневматический пистолет, 10 м, квалификация, финал – Виктория Чайка.





Гребля академическая

09:00 (03:00) Одиночка, женщины, ½ финала E/F – Татьяна Климович.

Мужчины, двойка распашная, утешение – Дмитрий Фурман, Сергей Володько.

Женщины, двойка парная, легковесы, утешение – Елена Фурман, Инна Никулина.





Стрельба из лука

09:30 (03:30) Женщины, команда, 1/8 финала

Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Гимнастика спортивная

10:00 (04:00) Квалификация – Анна Травкова.





Плавание

10.30 (04.30)

Женщины, 100 м баттерфляй, ½ финала – Анастасия Шкурдай.

Мужчины, 100 м брасс, ½ финала – Илья Шиманович.





Теннис

11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/32 финала – Егор Герасимов.

Женщины, одиночный разряд, 1/32 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Женщины, парный разряд, 1/16 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.





Дзюдо

11:00 (05:00) 66 кг, предварительные раунды, ¼ финала – Дмитрий Миньков.





Бокс

11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 63 кг, 1/16 финала – Дмитрий Асанов.

75 кг, 1/16 финала – Виталий Бондаренко.





Парусный спорт

12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, гонки – Никита Циркун.

Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.





Велосипедный спорт – шоссе

13:00 (07:00) Групповая гонка – Елена Омелюсик.





Стрельба из лука

13:45 (07:45) Женщины, команда, ¼, ½ финала, финал) – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Гимнастика спортивная

15:10 (09:10) Квалификация – Анна Травкова.





Дзюдо

17:00 (11:00) 66 кг, утешение, ½ финала, финалы – Дмитрий Миньков.





Плавание

19:00 (13:00) Женщины, 100 м на спине, заплывы – Анастасия Шкурдай.

Женщины, 100 м брасс, заплывы – Алина Змушко.

Мужчины, 100 м на спине, заплывы – Никита Цмыг.





Гимнастика спортивная

20:20 (14:20) Квалификация – Анна Травкова.





26 июля, понедельник

Гребля академическая

09:00 (03:00) Одиночка, женщины, ¼ финала – Татьяна Климович.





Плавание

10:30 (04:30) Женщины, 100 м баттерфляй, финал – Анастасия Шкурдай.

Женщины, 100 м брасс, ½ финала – Алина Змушко.

Мужчины, 100 брасс, финал – Илья Шиманович.

Женщины, 100 м на спине, ½ финала – Анастасия Шкурдай.

Мужчины, 100 м на спине, ½ финала – Никита Цмыг.





Теннис

11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала – Егор Герасимов.

Женщины, одиночный разряд, 1/16 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Женщины, парный разряд, 1/8 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.





Бокс

11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 75 кг, 1/16 финала – Виталий Бондаренко.





Парусный спорт

12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, гонки – Никита Циркун.

Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.





27 июля, вторник

Гребля академическая

08:30 (02:30) Одиночка, женщины, ½ финала С/Д) – Татьяна Климович.

Мужчины, двойка распашная, ½ финала А/В – Дмитрий Фурман, Сергей Володько.

Женщины, двойка парная, легковесы, ½ финала А/В – Елена Фурман, Инна Никулина.





Стрельба пулевая

09:00 (03:00) Смешанная команда, пневматическая винтовка, 10 м – Юрий Щербацевич, Мария Мартынова.





Стрельба из лука

09:30 (03:30) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Плавание

10:30 (04:30) Женщины, 100 м брасс, финал – Алина Змушко.

Мужчины, 100 м на спине, финал – Никита Цмыг.

Женщины, 100 м на спине, финал – Анастасия Шкурдай.





Теннис

11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала – Егор Герасимов.

Женщины, одиночный разряд, 1/8 финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Женщины, парный разряд, 1/8, ¼ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.





Бокс

11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 69 кг, 1/8 финала Мужчины, 91 кг, 1/8 финала – Александр Радионов, Владислав Смягликов.





Парусный спорт

12:00 (06:00) Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.

Стрельба из лука

16:00 (10:00) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Плавание

19:00 (13:00) Мужчины, 200 м брасс, заплывы – Илья Шиманович.

Мужчины, 100 м вольный стиль, заплывы – Артем Мачекин, Евгений Цуркин.



28 июля, среда





Гребля академическая

08:30 (02:30) Одиночка, женщины, ½ финала А/В – Татьяна Климович.





Стрельба из лука

09:30 (03:30) Женщины, 1/32, 1/16 финала –Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Плавание

10:30 (04:30) Мужчины, 200 м брасс, ½ финала – Илья Шиманович.

Мужчины, 100 м вольный стиль, ½ финала – Артем Мачекин, Евгений Цуркин.





Теннис

11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, 1/8 финала – Егор Герасимов.

Женщины, одиночный разряд, ¼ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Женщины, парный разряд, ¼ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Смешанный разряд, 1/8 финала – Егор Герасимов, Арина Соболенко.





Велосипедный спорт – шоссе

11:30 (05:30) Мужчины, гонка с раздельным стартом – Александр Рябушенко.

Женщины, гонка с раздельным стартом – Елена Омелюсик.





Парусный спорт

12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, гонки – Никита Циркун.





Стрельба из лука

16:00 (10:00) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Плавание

19:00 (13:00) Женщины, 100 м вольный стиль, заплывы – Анастасия Шкурдай.

Мужчины, 200 м на спине, заплывы – Никита Цмыг.

Женщины, 200 м брасс, заплывы – Алина Змушко.





29 июля, четверг





Гребля академическая

08:30 (02:30) Одиночка, женщины, финалы Д, Е – Татьяна Климович.

Мужчины, двойка распашная, финалы – Дмитрий Фурман, Сергей Володько.

Женщины, двойка парная, легковесы, финалы – Елена Фурман, Инна Никулина.





Стрельба пулевая

09:00 (03:00) Женщины, малокалиберный пистолет, 25 м, 1 этап) – Виктория Чайка.

Стрельба из лука

09:30 (03:30) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Плавание

10:30 (04:30) Мужчины, 200 м брасс, финал – Илья Шиманович.

Женщины, 100 м вольный стиль, ½ финала – Анастасия Шкурдай

Мужчины, 200 м на спине, ½ финала – Никита Цмыг.

Мужчины, 100 м вольный стиль, финал – Артем Мачекин, Евгений Цуркин.

Женщины, 200 м брасс, ½ финала – Алина Змушко.





Дзюдо

11:00 (05:00) 100 кг, предварительные раунды, ¼ финала – Никита Свирид.





Теннис

11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, ¼ финала – Егор Герасимов.

Женщины, одиночный разряд, ½ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Женщины, парный разряд, ½ финала – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Смешанный разряд, ¼ финала – Егор Герасимов, Арина Соболенко.





Бокс

11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 75 кг, 1/8 финала – Виталий Бондаренко.





Парусный спорт

12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, гонки – Никита Циркун.

Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.

Стрельба из лука

16:00 (10:00) Женщины, 1/32, 1/16 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Дзюдо

17:00 (11:00) 100 кг, утешение, ½ финала, финалы – Никита Свирид.





Плавание

19:00 (13:00) Мужчины, 100 м баттерфляй, заплывы – Евгений Цуркин.

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м, заплывы – команда.





Гимнастика спортивная

19:50 (13:50) Многоборье, финал – Анна Травкова.





30 июля, пятница

Гребля академическая

08:30 (02:30) Женщины, одиночка, финалы – Татьяна Климович.





Конный спорт

08:30 (02:30) Троеборье, 1 день, выездка, 1 группа – Александр Зеленко, Александр Фоминов.





Легкая атлетика

09:00 (03:00) Мужчины, прыжки в высоту, квалификация – Максим Недосеков, Дмитрий Набоков.

Мужчины, метание диска, квалификация – Евгений Богуцкий.

Женщины, 100 м, забеги – Кристина Тимановская.





Стрельба пулевая

09:00 (03:00) Женщины, малокалиберный пистолет, 25 м, финал – Виктория Чайка.





Стрельба из лука

09:30 (03:30) Женщины, 1/8 финала – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Плавание

10:30 (04:30) Мужчины, 100 м баттерфляй, ½ финала – Евгений Цуркин.

Женщины, 200 м брасс, финал – Алина Змушко.

Мужчины, 200 м на спине, финал – Никита Цмыг.

Женщины, 100 м вольный стиль, финал – Анастасия Шкурдай.





Бокс

11:00; 17:00 (05:00; 11:00) Мужчины, 69 кг, ¼ финала Мужчины, 91 кг, ¼ финала – Александр Радионов, Владислав Смягликов.





Теннис

12:00 (06:00) Мужчины, одиночный разряд, ½ финала – Егор Герасимов.

Смешанный разряд, ½ финала – Егор Герасимов, Арина Соболенко.





Парусный спорт

12:00 (06:00) Женщины, Лазер-Радиал, гонки – Татьяна Дроздовская.





Стрельба из лука

16:00 (10:00) Женщины, ¼, ½ финала, финал – Карина Деминская, Карина Козловская, Анна Марусова.





Конный спорт

17:30 (11:30) Троеборье, 1 день, выездка, 2 группа – Александр Зеленко, Александр Фоминов.





Легкая атлетика

19:00 (13:00) Женщины, тройной прыжок, квалификация – Виолетта Скворцова.

Женщины, толкание ядра, квалификация – Алена Дубицкая.





Плавание

19:00 (13:00) Мужчины, 50 м вольный стиль, заплывы – Евгений Цуркин, Артем Мачекин.

Женщины, 50 м вольный стиль, заплывы – Анастасия Коряковская.

Женщины, комбинированная эстафета 4х100 м, заплывы – команда.

Мужчины, комбинированная эстафета 4х100 м, заплывы – команда.





31 июля, суббота

Конный спорт

08:30 (02:30) Троеборье, 2 день, выездка – Александр Зеленко, Александр Фоминов.





Легкая атлетика

09:00 (03:00) Женщины, 100 м с барьерами, забеги – Эльвира Герман.

Плавание

10:30 (04:30) Мужчины, 100 м баттерфляй, финал – Евгений Цуркин.

Мужчины, 50 м вольный стиль, ½ финала – Евгений Цуркин.

Женщины, 50 м вольный стиль, ½ финала – Анастасия Коряковская.

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м, финал – команда.





Бокс

11:00; 17:00 (05:00; 11:00) 63 кг, 1/8 финала – Дмитрий Асанов.





Тяжелая атлетика

11:50 (05:50) 96 кг, группа В – Евгений Тихонцов.





Парусный спорт

12:00 (06:00) Мужчины, RS:X, финал – Никита Циркун.





Стрельба пулевая

12:00 (06:00) Женщины, малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из трех положений – Мария Мартынова.





Теннис

11:00 (05:00) Мужчины, одиночный разряд, матч за 3 место – Егор Герасимов.

Женщины, одиночный разряд, финал – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Женщины, парный разряд, матч за 3 место – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Смешанный разряд, матч за 3 место – Егор Герасимов, Арина Соболенко.





Прыжки на батуте

13.00 (07.00)

Мужчины, квалификация, финал – Иван Литвинович, Владислав Гончаров.





Легкая атлетика

19:00 (13:00) Мужчины, метание диска, финал – Евгений Богуцкий.

Женщины, 100 м, ½ финала, финал – Кристина Тимановская.





Тяжелая атлетика

19:50 (13:50) 96 кг, группа А – Евгений Тихонцов.





1 августа, воскресенье





Конный спорт

07:45 (01:45) Троеборье, 2 день, кросс – Александр Зеленко, Александр Фоминов.

Стрельба пулевая

08:30 (02:30) Мужчины, малокалиберная винтовка, 50 м, стрельба из трех положений – Юрий Щербацевич.





Легкая атлетика

09:10 (03:10) Женщины, метание молота, квалификация – Анна Малыщик, Анастасия Маслова.

Женщины, прыжки в длину, квалификация – Анастасия Мирончик-Иванова

Женщины, толкание ядра, финал – Алена Дубицкая.





Плавание

10:30 (04:30) Мужчины, 50 м вольный стиль, финал – Евгений Цуркин, Артем Мачекин.

Женщины, 50 м вольный стиль, финал – Анастасия Коряковская.

Женщины, комбинированная эстафета 4х100 м, финал – команда.

Мужчины, комбинированная эстафета 4х100 м, финал – команда.





Борьба вольная женская

11:00 (05:00) 76 кг, 1/8, ¼ финала – Василиса Марзалюк.

Бокс

11:00; 17:00 (05:00; 11:00)

Мужчины, 69 кг, ½ финала – Александр Радионов.

75 кг, ¼ финала – Виталий Бондаренко.





Парусный спорт

12:00 (06:00) Женщины, Лазер-Радиал, финал – Татьяна Дроздовская.

Теннис

12:00 (06:00) Мужчины, одиночный разряд, финал – Егор Герасимов.

Женщины, парный разряд, финал – Арина Соболенко, Виктория Азаренко.

Смешанный разряд, финал – Егор Герасимов, Арина Соболенко.





Тяжелая атлетика

13:50 (07:50) Женщины, 76 кг, группа В – Дарья Наумова.





Гимнастика спортивная

17:00 (11:00) Финалы: женщины (опорный прыжок, упражнения на брусьях) – Анна Травкова.





Борьба вольная женская

18:15 (12:15) 76 кг, ½ финала – Василиса Марзалюк.





Легкая атлетика

19:00 (13:00) Мужчины, прыжки в высоту, финал – Максим Недосеков, Дмитрий Набоков.

Женщины, 100 м с барьерами, ½ финала – Эльвира Герман.

Женщины, тройной прыжок, финал – Виолетта Скворцова.





Тяжелая атлетика

19:50 (13:50) Женщины, 76 кг, группа А – Дарья Наумова.





2 августа, понедельник





Легкая атлетика

09:00 (03:00) Мужчины, метание молота, квалификация – Глеб Дударев, Юрий Васильченко, Иван Тихон.

Женщины, 1500 м, забеги – Дарья Борисевич.

Женщины, 200 м, забеги – Кристина Тимановская.

Женщины, 100 м с барьерами, финал – Эльвира Герман.





Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30) Мужчины, байдарка-одиночка 1000 м, заезды – Олег Юреня.

Женщины, байдарка-двойка 500 м, заезды, ¼ финала – Марина Литвинчук,

Ольга Худенко.





Борьба вольная женская

11:00 (05:00) 76 кг, утешение – Василиса Марзалюк.

Гимнастика спортивная

17:00 (11:00) Финалы: женщины (вольные упражнения) – Анна Травкова.





Конный спорт

17:00 (11:00) Троеборье, 3 день, преодоление препятствий, финал – Александр Зеленко,

Александр Фоминов.





Борьба вольная женская

18:15 (12:15) 76 кг, финалы – Василиса Марзалюк.





Легкая атлетика

19:00 (13:00) Женщины, прыжки с шестом, квалификация – Ирина Жук.

Женщины, 200 м, ½ финала – Кристина Тимановская.





Плавание артистическое

19:30 (13:30) Женщины, дуэты, свободная программа, квалификация – Дарья Кулагина, Василина Хондошко.





3 августа, вторник

Легкая атлетика

09:00 (03:00) Женщины, метание копья, квалификация – Татьяна Холодович.

Женщины, прыжки в длину, финал – Анастасия Мирончик-Иванова.





Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30) Мужчины, байдарка-одиночка 1000 м, ½ финала, финал – Олег Юреня.

Женщины, байдарка-двойка 500 м, заезды, ½ финала, финал – Марина Литвинчук,

Ольга Худенко.





Бокс

11:00; 17:00 (05:00; 11:00) 63 кг, ¼, финала – Дмитрий Асанов.

91 кг, ½ финал – Владислав Смягликов.

69 кг, финал – Александр Радионов.





Борьба греко-римская

11:00 (05:00) 87 кг, 1/8, ¼ финала – Кирилл Маскевич.





Дзюдо

11:00 (05:00) Женщины, свыше 78 кг, предварительные раунды, ¼ финала – Марина Слуцкая.





Гимнастика спортивная

17:00 (11:00) Финалы: женщины (упражнения на бревне) – Анна Травкова.

Дзюдо

17:00 (11: 00) Женщины, свыше 78 кг, утешение, ½ финала, финалы – Марина Слуцкая.





Борьба греко-римская

18.15 (12.15)

87 кг, ½ финала – Кирилл Маскевич.





Легкая атлетика

19:00 (13:00) Мужчины, 110 м с барьерами, забеги) – Виталий Парахонько.

Женщины, метание молота, финал – Анна Малыщик, Анастасия Маслова.

Женщины, 200 м, финал – Кристина Тимановская.





Плавание артистическое

19:30 (13:30) Женщины, дуэты, техническая программа, квалификация – Дарья Кулагина, Василина Хондошко.

4 августа, среда

Легкая атлетика

09:00 (03:00) Мужчины, десятиборье, 100 м, прыжки в длину, толкание ядра – Виталий Жук.

Мужчины, метание копья, квалификация – Алексей Котковец, Павел Мелешко.

Мужчины, 110 м с барьерами, полуфиналы) – Виталий Парахонько.





Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30) Женщины, каноэ-одиночка, 200 м, заезды, ¼ финала – Елена Ноздрева.

Женщины, байдарка-одиночка, 500 м, заезды, ¼ финала – Ольга Худенко.





Борьба вольная

11:00 (05:00) 86 кг, 1/8, ¼ финала – Али Шабанов.





Борьба вольная женская

11:00 (05:00) 57 кг, 1/8, ¼ финала – Ирина Курочкина.





Борьба греко-римская

11:00 (05:00) 87 кг, утешение – Кирилл Маскевич.





Борьба вольная

18:15 (12:15) 86 кг, ½ финала – Али Шабанов.





Борьба вольная женская

18:15 (12:15) 57 кг, ½ финала – Ирина Курочкина.





Борьба греко-римская

18:15 (12:15) 87 кг, финалы – Кирилл Маскевич.





Легкая атлетика

18:30 (12:30) Мужчины, десятиборье, прыжки в высоту, 400 м – Виталий Жук.

Женщины, 1500 м ½ финала – Дарья Борисевич.

Мужчины, метание молота, финал – Глеб Дударев, Юрий Васильченко, Иван Тихон.

Плавание артистическое

19:30 (13:30) Женщины, дуэты, финал – Дарья Кулагина, Василина Хондошко.





5 августа, четверг

Легкая атлетика

09:00 (03:00) Мужчины, 110 м с барьерами, финал) – Виталий Парахонько.

Мужчины, десятиборье, 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом – Виталий Жук.

Женщины, прыжки в высоту, квалификация – Карина Демидик, Мария Жодик.





Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30) Женщины, байдарка-одиночка, 500 м, ½ финала, финал – Ольга Худенко.

Женщины, каноэ-одиночка, 200 м, ½ финала, финал – Елена Ноздрева.





Борьба вольная

11:00 (05:00) 86 кг, утешение – Али Шабанов.

74 кг, 1/8, ¼ финала – Магомедхабиб Кадимагомедов.

125 кг, 1/8, ¼ финала – Денис Хроменков.

Борьба вольная женская

11:00 (05:00) 53 кг, 1/8, ¼ финала – Ванесса Колодинская.

57 кг, утешение – Ирина Курочкина.





Современное пятиборье

13:00 (07:00) Мужчины, фехтование – Илья Полозков.

Женщины, фехтование – Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко.





Бокс

14:00 (08:00) 75 кг, ½ финала – Виталий Бондаренко.





Велосипедный спорт – трек

15:30 (09:30) Омнимум – Евгений Королек.





Борьба вольная

18:15 (12:15) 86 кг, финалы – Али Шабанов.

74 кг, ½ финала – Магомедхабиб Кадимагомедов.

125 кг, ½ финала – Денис Хроменков.





Борьба вольная женская

18:15 (12:15) 53 кг, ½ финала – Ванесса Колодинская.

57 кг, финалы – Ирина Курочкина.





Легкая атлетика

16:30 (10:30) Женщины, 4х400 м, забеги – команда.

Мужчины, ходьба 20 км – Александр Ляхович.

Мужчины, десятиборье, метание копья, 1500 м – Виталий Жук.

Женщины, прыжки с шестом, финал – Ирина Жук.





6 августа, пятница

Легкая атлетика

05:30 (23:30) Мужчины, ходьба 50 км – Дмитрий Дюбин.





Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30) Женщины, каноэ-двойка, 500 м заезды, ¼ финала – Дарина Пикулева, Надежда Макарченко.

Женщины, байдарка-четверка, 500 м, заезды – Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева, Надежда Попок.

Мужчины, байдарка-четверка, 500 м, заезды – Никита Бориков, Владислав Литвинов, Алексей Мисюченко, Дмитрий Натынчик.





Гимнастика художественная

10:20 (04:20) Индивидуальная квалификация – Анастасия Салос, Алина Горносько.





Борьба вольная

11:00 (05:00) 74 кг, утешение – Магомедхабиб Кадимагомедов.

97 кг, 1/8, ¼ финала – Александр Гуштын.

125 кг, утешение – Денис Хроменков





Борьба вольная женская

11:00 (05:00) 53 кг, утешение – Ванесса Колодинская.





Современное пятиборье

14:30 (08:30) Женщины, финал – Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко.

Бокс

14:00 (08:00) 63 кг, ½ финала – Дмитрий Асанов.

91 кг, финал – Владислав Смягликов.





Гимнастика художественная

14:50 (08:50) Индивидуальная квалификация – Анастасия Салос, Алина Горносько.





Легкая атлетика

16:30 (10:30) Женщины, ходьба 20 км – Анна Терлюкевич, Виктория Рощупкина, Анастасия Раровская.





Борьба вольная

18:15 (12:15) 74 кг, финалы – Магомедхабиб Кадимагомедов.

97 кг, ½ финала – Александр Гуштын.

125 кг, финалы – Денис Хроменков.





Борьба вольная женская

18:15 (12:15) 53 кг, финалы – Ванесса Колодинская.





Легкая атлетика

19:50 (13:50) Метание копья, финал – Татьяна Холодович.

Женщины, 1500 м, финал – Дарья Борисевич.





7 августа, суббота

Легкая атлетика

07:00 (01:00) Женщины, марафон – Ольга Мазуренок, Нина Савина.





Гребля на байдарках и каноэ

09:30 (03:30) Женщины, каноэ-двойка, 500 м, ½ финала, финал – Дарина Пикулева, Надежда Макарченко.

Женщины, байдарка-четверка, 500 м, ½ финала, финал – Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева, Надежда Попок.

Мужчины, байдарка-четверка, 500 м, ½ финала, финал – Никита Бориков, Владислав Литвинов, Алексей Мисюченко, Дмитрий Натынчик.





Гимнастика художественная

10:00 (04:00) Группы квалификация – Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Карина Ермоленко.





Бокс

14:00 (08:00) 75 кг, финал – Виталий Бондаренко.





Современное пятиборье

14:30 (08:30) Мужчины, финал – Илья Полозков.





Гимнастика художественная

15:20 (09:20) Индивидуальное многоборье – Анастасия Салос, Алина Горносько.

Борьба вольная

18:15 (12:15) 97 кг, финалы – Александр Гуштын.





Легкая атлетика

19:00 (13:00) Женщины, прыжки в высоту, финал – Карина Демидик, Мария Жодик.

Мужчины, метание копья, финал – Алексей Котковец, Павел Мелешко.

Женщины, 4х400 м, финал – команда.





8 августа, воскресенье

Гимнастика художественная

11:00 (05:00) Группы, финал – Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Карина Ермоленко.





Бокс

14:00 (08:00) 63 кг, финал – Дмитрий Асанов.





Велосипедный спорт – трек

15:30 (09:30) Омниум – Татьяна Шаракова.





Закрытие Олимпийских игр

20:00 (14:00)





Напомним, что разница во времени между Минском и Токио составляет + 6 часов.











