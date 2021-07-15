ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В офисе «Таварыства беларускай мовы» прошел обыск

15.07.2021 21:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В минском офисе общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) 15 июля прошел обыск, сообщила БелаПАН председатель организации Елена Анисим.

В офисе «Таварыства беларускай мовы» прошел обыск

«Это, конечно, было для меня потрясение, это было неожиданно. Я должна была в течение получаса появиться в офисе, иначе его бы открывали без меня, — сказала она. — Отношение было нормальное. Они приехали, забрали календарики, которые им бросились в глаза, изданные в 2018 году к 100-летию БНР, забрали оргтехнику — мониторы и [системные] блоки. Сказали, что со мной свяжутся и потом вернут. У меня к ним чисто по-человечески никаких абсолютно претензий нет. Они сами сказали, что им поступил приказ в течение двух часов».

По словам Анисим, обыск проходил с санкции заместителя прокурора Минска: «Это связано с тем, что с 9 по 12 августа 2020 года происходили различные мероприятия и, возможно, в наших материалах есть какие-то там призывы, какие-то материалы, касающиеся этих мероприятий».

Сейчас Министерство юстиции проводит проверку деятельности ТБМ. До 14 июля объединение должно было передать в Минюст оригиналы документов, касающихся регистрации и деятельности организации за последние три года. Часть документов ТБМ отослала, другие были на компьютерах, которые изъяли во время обыска.

По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.

15 июля кроме ТБМ обыск прошел в офисе республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском офисе общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) 15 июля прошел обыск, сообщила БелаПАН председатель организации...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Залатая мэдалістка. Зьехала ў Маскву, але вярнулася і вывучыла беларускую мову», — клясная кіраўніца пра Вольгу Філатчанкаву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by