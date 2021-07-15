В офисе «Таварыства беларускай мовы» прошел обыск

В минском офисе общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) 15 июля прошел обыск, сообщила БелаПАН председатель организации Елена Анисим.





«Это, конечно, было для меня потрясение, это было неожиданно. Я должна была в течение получаса появиться в офисе, иначе его бы открывали без меня, — сказала она. — Отношение было нормальное. Они приехали, забрали календарики, которые им бросились в глаза, изданные в 2018 году к 100-летию БНР, забрали оргтехнику — мониторы и [системные] блоки. Сказали, что со мной свяжутся и потом вернут. У меня к ним чисто по-человечески никаких абсолютно претензий нет. Они сами сказали, что им поступил приказ в течение двух часов».

По словам Анисим, обыск проходил с санкции заместителя прокурора Минска: «Это связано с тем, что с 9 по 12 августа 2020 года происходили различные мероприятия и, возможно, в наших материалах есть какие-то там призывы, какие-то материалы, касающиеся этих мероприятий».

Сейчас Министерство юстиции проводит проверку деятельности ТБМ. До 14 июля объединение должно было передать в Минюст оригиналы документов, касающихся регистрации и деятельности организации за последние три года. Часть документов ТБМ отослала, другие были на компьютерах, которые изъяли во время обыска.

По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.

15 июля кроме ТБМ обыск прошел в офисе республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду».