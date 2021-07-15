Холодинский: «Заплатили раз в начале сезона, и все на этом»





Александр Холодинский. Фото: ФК "Спутник"





Нападающий речицкого "Спутника" Александр Холодинский рассказал об обращении в АБФФ и долгах клуба перед игроками.





— Не секрет, что я и еще семь игроков Спутника обратились в АБФФ. Не хотели нанести клубу никакого вреда, а просто хотели, чтобы с нами рассчитались за выполненную работу. Как мы ее выполнили, кто и что сделал, это другое, но мы хотели получить свои заработанные деньги. Подали заявление в АБФФ, и по итогам заседания в федерации стали свободными агентами.





Письмо в АБФФ посылали еще где-то месяц назад, но заседание комитета по статусу и переходам футболистов состоялось только в пятницу. Ну а о решении вы прекрасно знаете.





— Это было коллективное письмо или каждый обращался индивидуально?





— Восемь человек подписали общее заявление, а пара игроков написали письмо отдельно. Кто эти два человека, если честно, не знаю. Да и на заседании в АБФФ по семейным обстоятельствам я не присутствовал.





— Те, кто был на этом заседании, не рассказывали, как оно проходило?





— Нет, как всё было, я не в курсе, никто не докладывал. Но я могу сказать одно: АБФФ приняло неправильное решение.





— На какой итог вы рассчитывали?





— Мы общались с юристом ассоциации футболистов, она помогала нам. По ее словам, могло быть два развития событий: либо клуб обязывают выплатить всё, что он должен за прошедшие месяцы, либо, как в других странах, клуб выплатит все деньги, которые предусмотрены полными контрактами. Но никто из ребят на второй вариант не претендовал, никто не хотел забирать что-то лишнее. Все хотели получить только свои деньги за прошедшие месяцы — больше ничего. Без бонусов, премий и так далее. Только зарплату.





— Насколько понимаю, без зарплаты команда сидела с начала сезона.





— Да, заплатили раз в начале сезона, и все на этом.





Напомним, вчера "Спутник" направил обращение в АБФФ о снятии с чемпионата. Исполнительный комитет федерации примет решение 28 июля. Брестское "Динамо", с которым речичане должны встретиться в 16-м туре, уже заявило об отмене матча.