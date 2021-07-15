C’est la vie белорусских клубов. Снятие Спутника, как итог развития футбола

пишет Sportarena.by. Речица выиграла Первую лигу, опередив тот же Гомель, идущий в тройке. Эта среда стала веховой для сезона в Высшей лиге. Вообще, редко хедлайнерами новостей становятся клубы снизу, а тем более такие, как Спутник. Но это другой случай. Попробовать на вкус всю тягость ситуации с футболом в Беларуси позволяют именно такие кейсы,Sportarena.by. Речица выиграла Первую лигу, опередив тот же Гомель, идущий в тройке.





Теперь же стоит вопрос о существовании команды вообще. Тут не будет аналитики или мнения – это зарисовка действительности. Спутник, несмотря на все зашквары, правда жаль. Развиваем футбол так, что отмирание отдельных команд не становится шоком – такое случается практически через сезон. И пускай этот некролог речицкого футбола станет тем дном, от которого мы наконец-то сможем оттолкнуться.





Что мы имеем на данный момент. У Спутника не осталось футболистов для продолжения сезона. Долги по зарплатам, отсутствие результатов и каких-либо перспектив – неплохая аллюзия на окружающий мир в отдельно взятом клубе. Речица выверенно шла к этому исходу. Разговоры о возможном прекращении участия в Вышке были ещё где-то месяц назад. Конец первого круга стал тем самым водоразделом.





Отсутствие чёткого плана, надежда на помощь из вне и тотальная безответственность. Вам решать, кому примерить эти качества. Не справились всё – от руководства клуба и города до комитета по лицензированию. Как заявил Владимир Базанов, раз создали три «О», то и выпутывайтесь сами. Он прав – отвечают в таком случае исключительно руководители клуба. Это в их компетенции. Но тогда по чьей воле в Вышке вновь и вновь возникают подобные истории?





Россию в этом году так шокировал случай с Тамбовом, на который пришлось скидываться всем чемпионатом, что РПЛ запросило у аналитической компании концепт реформирования всей пирамиды футбола. И даже сейчас у соседей есть вопросы к количеству команд. В России разве не наберется 16 нормальных клубов? Должно, но так не происходит. Как показала жизнь, болтыхаются сразу несколько коллективов, молящие о том, чтобы командам ФНЛ не дали лицензию.





У нас и в областных центрах денег на команду не набирается. Гомель лифтовал из Вышки в Первую лигу. Про Могилёв говорить уже страшно – хорошей команды в городе не было уже лет десять. А это всё второй, третий и четвертый города страны. А откуда уверенность, что в нашей экономической ситуации достойно обеспечить себя могут сразу 16 команд?Гомель лифтовал из Вышки в Первую лигу. Витебск только пару лет наза выбрался из ямы, но, похоже, снова в нее попал.– хорошей команды в городе не было уже лет десять. А это всё второй, третий и четвертый города страны.



Отраслевые команды тоже не вытягивают. Белшина, которая когда-то влетала в Еврокубки, теперь максимум в борьбе за Вышку во втором дивизионе. На Нафтан смотреть страшно, хотя сам в детстве ходил на Лигу Европы в Витебске. Обыгрывали Генк и играли убойные 3:4 с Црвеной Звездой. Белнефтехиму, вероятно, будет не до футбола в области – проблемы, сами понимаете, иные.





Поздно спохватились, скажут обыватели. Хотя перед глазами примеров масса. Заглянем в таблицу, давайте, 2008 года. Савит, Дарида, минский Локомотив, МТЗ-РИПО, Гранит. Пять клубов, который уже нет с нами. Прошло 13 лет. А было и минское Торпедо, которое выдало похожий финт, были Смолевичи, которые играли арендованными и за 300 рублей. Мы говорим о популяризации футбола, а на фан-зону Динамо (во время ЕВРО-2020) приходит в разы больше людей, чем на все матчи футбольного клуба Динамо. Запрос на футбол есть – предложение не то.





Это эссе оказалось не про Спутник, хотя должно было про него. Системность, просчёт рисков, ориентированность на тренды – всё это невозможно сейчас. Критики нет и быть не может, в противном случае вы… Впрочем, вместо слов за меня говорит жизнь. Там уже ничего не закрасишь, не уберешь и не скроешь. Жаль болельщика, Речица заслужила увидеть больше двух матчей Вышки, но чем дальше так, тем ближе мы к закрытому чемпионату минской области. Забыть и перекреститься.