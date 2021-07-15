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Бывший инженер Березовского ЖКХ приговорен к 4 годам ограничения свободы

15.07.2021 21:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дзержинского района вынес приговор по уголовному делу о совершении коррупционных преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Обвиняемый, занимая должность инженера отдела маркетинга ГУПП "Березовское ЖКХ", по ранее достигнутой договоренности, в период с 24 января 2020 года по 29 января 2021-го принял в четыре приема от представителя одного из ЧТУП взятку на общую сумму более Br3,2 тыс. в связи с приобретением ЖКХ продукции у этого ЧТУП, систематическим заключением биржевых сделок между ними на поставку продукции на неопределенный период.

Судом обвиняемый признан виновным в получении взятки и приговорен к 4 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года.

Что касается взяткодателя, ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 базовых величин на сумму Br11,6 тыс.

В доход государства будут взысканы мобильные телефоны обвиняемых.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Судом обвиняемый признан виновным в получении взятки и приговорен к 4 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
 
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