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«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» прошел традиционный слет дилеров Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запуск нового производства коробок передач на базе технологий мирового уровня. Демонстрация новых возможностей по поставкам, обсуждение проблемных вопросов.
Минский автомобильный завод знаменит грузовой и пассажирской техникой. Автобусы продают в Россию и другие страны СНГ. Но теперь давняя мечта – обеспечивать выпускаемые грузовики собственными автокомпонентами – стала реальностью. Все благодаря сотрудничеству с китайскими компаниями Weichai и Fast Gear. Совместная работа привела к строительству двух заводов на территории парка «Великий камень».
Александр Ярошенко, глава индустриального парка «Великий камень»:
Завод «МАЗ-Вейчай» производит двигатели для грузовиков и спецтехники. Коробками передач обеспечивает новейшая фабрика «Фаст-МАЗ». Производство механизмов прямо в Беларуси повышает конкурентные преимущества. Это низкая себестоимость, надежность, мощность и качество. А также короткие сроки поставок. Результат – стабильный спрос на внутреннем и внешнем рынке.
Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ»:
Чтобы продукция отвечала современным требованиям, нужны инженерные решения. Робототехника, автоматические системы – все это оснащает цеха заводов «Фаст-МАЗ» и «МАЗ-Вейчай». К каждой рабочей позиции подключен компьютер, который контролирует процесс сборки, записывает количество уже собранной продукции.
В системе отражается время нахождения двигателя на лини сборки и в зоне испытания. Следующая зона больше для наших работников, сборщиков. Здесь они могут просмотреть свои сборочные операции в 3D-модели.
Зона испытаний – следующая, куда после сборки попадают механизмы. Здесь их тестируют на герметичность и работоспособность. Последняя стадия – проверка роботом. После – дело с поставками.
Продукция пользуется стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Продажи налажены более чем в 50 странах. Продолжается освоение новых регионов.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Индустриальный парк «Великий камень» – это пример тесного сотрудничества Беларуси и Китая, которое дает богатые плоды. Сейчас в парке зарегистрирован 71 резидент. В ближайшее время, по словам администрации «Великого камня», эта дружная семья пополнится.
Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности:
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Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» прошел традиционный слет дилеров Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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