ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

15.07.2021 22:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» прошел традиционный слет дилеров Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Запуск нового производства коробок передач на базе технологий мирового уровня. Демонстрация новых возможностей по поставкам, обсуждение проблемных вопросов.

Свежие подходы в продвижении техники промышленного гиганта Беларуси – в репортаже Полины Королевы.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Минский автомобильный завод знаменит грузовой и пассажирской техникой. Автобусы продают в Россию и другие страны СНГ. Но теперь давняя мечта – обеспечивать выпускаемые грузовики собственными автокомпонентами – стала реальностью. Все благодаря сотрудничеству с китайскими компаниями Weichai и Fast Gear. Совместная работа привела к строительству двух заводов на территории парка «Великий камень».

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Александр Ярошенко, глава индустриального парка «Великий камень»:
Символично именно потому, что это флагманы не только для всего машиностроительного комплекса Беларуси, ведь таких компетенций, таких заводов по выпуску именно такой продукции до этого в Беларуси не было. А символично именно то, что это появилось именно в парке «Великий камень».

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Завод «МАЗ-Вейчай» производит двигатели для грузовиков и спецтехники. Коробками передач обеспечивает новейшая фабрика «Фаст-МАЗ». Производство механизмов прямо в Беларуси повышает конкурентные преимущества. Это низкая себестоимость, надежность, мощность и качество. А также короткие сроки поставок. Результат – стабильный спрос на внутреннем и внешнем рынке.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ»:
Наши конечные потребители дают очень положительные отзывы. И за время применения двигателей Weichai, коробок Fast Gear мы видим, что это не только первые клиенты, но и это уже повторные продажи. То есть клиенты, один раз выбрав эту технику, приходят за ней второй раз.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Чтобы продукция отвечала современным требованиям, нужны инженерные решения. Робототехника, автоматические системы – все это оснащает цеха заводов «Фаст-МАЗ» и «МАЗ-Вейчай». К каждой рабочей позиции подключен компьютер, который контролирует процесс сборки, записывает количество уже собранной продукции.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

В системе отражается время нахождения двигателя на лини сборки и в зоне испытания. Следующая зона больше для наших работников, сборщиков. Здесь они могут просмотреть свои сборочные операции в 3D-модели.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Зона испытаний – следующая, куда после сборки попадают механизмы. Здесь их тестируют на герметичность и работоспособность. Последняя стадия – проверка роботом. После – дело с поставками.

Продукция пользуется стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Продажи налажены более чем в 50 странах. Продолжается освоение новых регионов.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Дела идут неплохо, мы наращиваем свое присутствие и в Российской Федерации, наращиваем присутствие в странах ближневосточной Азии. Мы видим, за счет чего можно добавлять, видим конкурентные преимущества, которыми мы обладаем. Ну а в Азии мы имеем собственный торговый дом, сборочное производство во Вьетнаме и выстраиваем концепцию продвижения из этого региона в другие страны.

Индустриальный парк «Великий камень» – это пример тесного сотрудничества Беларуси и Китая, которое дает богатые плоды. Сейчас в парке зарегистрирован 71 резидент. В ближайшее время, по словам администрации «Великого камня», эта дружная семья пополнится.

«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности:
Фактически сегодня все новые заводы и новые проекты, которые реализуются в Республике Беларусь для наших промышленных гигантов, приходят в «Великий камень», потому что это инновационное производство, инновационные технологии.

*На правах рекламы

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» прошел традиционный слет дилеров Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
NIZKIZ, NEMIGA – украінцы ташчацца ад беларускага музла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by