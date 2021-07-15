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У родственников уехавших из страны гомельских журналистов провели обыски

15.07.2021 22:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Милиция 15 июля провела обыски у родственников гомельских журналистов Сергея Ляпина и Марии Булавинской, которые с прошлого года находятся за границей.

У родственников уехавших из страны гомельских журналистов провели обыски
Мария Булавинская. Фото: spring96.org

Как сообщил БелаПАН Сергей Ляпин, в их квартире и квартирах родственников милиция изъяты книги издательств Arche и «Радыё Свабода». По словам Ляпина, книги забирали по колористическому принципу — те, что были оформлены в бело-красные цвета.

«Явно они хотели найти у нас какую-то фактуру, чтобы оправдать свои действия», — считает Ляпин.

«Это исторические книги, мне они нужны были для учебы и работы. Я по специальности историк. Об изъятых книгах я узнала из милицейского паблика "ВКонтакте", где выложили фотографии из нашей квартиры», — отметила Мария Булавинская.

 
 
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Милиция 15 июля провела обыски у родственников гомельских журналистов Сергея Ляпина и Марии Булавинской, которые с прошлого года находятся за границей.
 
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