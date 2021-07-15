|
У родственников уехавших из страны гомельских журналистов провели обыски
Источник материала: Навiны
Милиция 15 июля провела обыски у родственников гомельских журналистов Сергея Ляпина и Марии Булавинской, которые с прошлого года находятся за границей.
Как сообщил
«Явно они хотели найти у нас какую-то фактуру, чтобы оправдать свои действия», — считает Ляпин.
«Это исторические книги, мне они нужны были для учебы и работы. Я по специальности историк. Об изъятых книгах я узнала из милицейского паблика "ВКонтакте", где выложили фотографии из нашей квартиры», — отметила Мария Булавинская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция 15 июля провела обыски у родственников гомельских журналистов Сергея Ляпина и Марии Булавинской, которые с прошлого года находятся за границей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)