У родственников уехавших из страны гомельских журналистов провели обыски

Милиция 15 июля провела обыски у родственников гомельских журналистов Сергея Ляпина и Марии Булавинской, которые с прошлого года находятся за границей.



Мария Булавинская. Фото: spring96.org

Как сообщил БелаПАН Сергей Ляпин, в их квартире и квартирах родственников милиция изъяты книги издательств Arche и «Радыё Свабода». По словам Ляпина, книги забирали по колористическому принципу — те, что были оформлены в бело-красные цвета.

«Явно они хотели найти у нас какую-то фактуру, чтобы оправдать свои действия», — считает Ляпин.

«Это исторические книги, мне они нужны были для учебы и работы. Я по специальности историк. Об изъятых книгах я узнала из милицейского паблика "ВКонтакте", где выложили фотографии из нашей квартиры», — отметила Мария Булавинская.