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Премьер-министр Беларуси Головченко посетил кондитерскую фабрику в городке Ивенец

15.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он посетил кондитерскую фабрику в городке Ивенец, передает «МИР 24».

Это градообразующее предприятие несколько лет назад обанкротилось, и его спасение поручили более успешной компании. Сейчас фабрика проходит модернизацию: здесь уже установили новое оборудование. Запустили линию по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Для города это сохранение рабочих мест, для экономики страны – импортозамещение и экспорт.

«Предприятие долгое время оставалось без крупных инвестиций, надо наводить везде порядок, заниматься обустройством предприятия, но самое главное, что оно получило новую жизнь, сюда начали возвращаться люди. В каждом, наверное, районе есть такие объекты, которые в силу разных причин оказались в далеко не лучшем состоянии, надо просто ими заняться», – рассказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

После знакомства с технологией производства премьер-министр провел рабочее совещание. Глава правительства обсудил планы по модернизации региональных фабрик и заводов.



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Теги: знакомства
 
 
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Это градообразующее предприятие несколько лет назад обанкротилось, и его спасение поручили более успешной компании.
 
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