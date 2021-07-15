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Премьер-министр Беларуси Головченко посетил кондитерскую фабрику в городке Ивенец
15.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он посетил кондитерскую фабрику в городке Ивенец, передает «МИР 24».
Это градообразующее предприятие несколько лет назад обанкротилось, и его спасение поручили более успешной компании. Сейчас фабрика проходит модернизацию: здесь уже установили новое оборудование. Запустили линию по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Для города это сохранение рабочих мест, для экономики страны – импортозамещение и экспорт.
После знакомства с технологией производства премьер-министр провел рабочее совещание. Глава правительства обсудил планы по модернизации региональных фабрик и заводов.
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Это градообразующее предприятие несколько лет назад обанкротилось, и его спасение поручили более успешной компании.
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