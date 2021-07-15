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Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На железнодорожном вокзале в Гродно готовится к отправлению поезд «Беларусь. Молодежь. Единство». Из молодежной столицы, статус которой в 2021 году присвоен городу, белорусская молодежь отправится в путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У участников национального проекта обширная программа, где центральным мероприятием стал открытый диалог с представителями власти, общественных движений и спорта. За 7 дней молодые люди проедут около 2 000 километров, посетят Полоцк, Витебск, Горки, Петриков, Брест, Марьину Горку и Минск.
В проекте участвуют около 100 человек. В 2021 году отбор проходил на конкурсной основе. По заявкам, поступившим со всей страны (а их было больше 200), организаторы выбрали самых активных и инициативных школьников, студентов и представителей рабочей молодежи.
Наталья Шевцова, участница проекта:
Дмитрий Гаврук, участник проекта:
Сергей Сыранков, руководитель поезда, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проект национального поезда – одно из важнейших молодежных событий лета-2021. Инициатива была предложена еще в 2020-м, в год 75-летия Победы. Планировалось, что поезд проедет от Бреста до Владивостока, но коррективы внесла пандемия. А пока молодые люди пронесут государственный флаг Беларуси через города по пути следования патриотического поезда.
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Новости Беларуси. На железнодорожном вокзале в Гродно готовится к отправлению поезд «Беларусь. Молодежь. Единство». Из молодежной столицы, статус которой в 2021 году...
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