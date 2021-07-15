ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси

15.07.2021 22:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На железнодорожном вокзале в Гродно готовится к отправлению поезд «Беларусь. Молодежь. Единство». Из молодежной столицы, статус которой в 2021 году присвоен городу, белорусская молодежь отправится в путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси

У участников национального проекта обширная программа, где центральным мероприятием стал открытый диалог с представителями власти, общественных движений и спорта. За 7 дней молодые люди проедут около 2 000 километров, посетят Полоцк, Витебск, Горки, Петриков, Брест, Марьину Горку и Минск.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси

В проекте участвуют около 100 человек. В 2021 году отбор проходил на конкурсной основе. По заявкам, поступившим со всей страны (а их было больше 200), организаторы выбрали самых активных и инициативных школьников, студентов и представителей рабочей молодежи.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси

Наталья Шевцова, участница проекта:
Я по образованию географ, и мне по Беларуси покататься… Я просто заполнила с радостью заявку и ждала, когда объявят результаты. Мне позвонили, я была рада. Главное, чтобы молодежь не тушевалась и показала свой голос, показала свои идеи.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси

Дмитрий Гаврук, участник проекта:
Конечно, почетно, потому что в этот поезд попадают люди, которые активисты и что-то сделали. Они со всех уголков Беларуси, с ними можно общаться, обмениваться опытом и это очень здорово. Также я еще хочу здесь увидеть Беларусь.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси

Сергей Сыранков, руководитель поезда, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Данный проект становится потихоньку международным, потому что в этом году помимо ребят из Беларуси к нам также присоединились учащиеся и студенты из Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана, плюс делегация из Новосибирской области Российской Федерации.

Поезд «Беларусь. Молодёжь. Единство» за семь дней проедет две тысячи километров по Беларуси

Проект национального поезда – одно из важнейших молодежных событий лета-2021. Инициатива была предложена еще в 2020-м, в год 75-летия Победы. Планировалось, что поезд проедет от Бреста до Владивостока, но коррективы внесла пандемия. А пока молодые люди пронесут государственный флаг Беларуси через города по пути следования патриотического поезда.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На железнодорожном вокзале в Гродно готовится к отправлению поезд «Беларусь. Молодежь. Единство». Из молодежной столицы, статус которой в 2021 году...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В Азии мы имеем собственный торговый дом». Сколько частей света покорил белорусский МАЗ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by