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Умер бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн. Ему было 80 лет

15.07.2021 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. Умер бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн. Он ушел на 81-м году жизни. Экс-лидер страдал от онкологического заболевания и в последние две недели проходил лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мамнун Хусейн был 12-м президентом Пакистана, занимал высший государственный пост с 2013 по 2018 годы. Соболезнование Президенту Исламской Республики от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко.

 
 
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Новости Пакистана. Умер бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн. Он ушел на 81-м году жизни. Экс-лидер страдал от онкологического заболевания и в последние две...
 
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