Умер бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн. Ему было 80 лет

Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. Умер бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн. Он ушел на 81-м году жизни. Экс-лидер страдал от онкологического заболевания и в последние две недели проходил лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мамнун Хусейн был 12-м президентом Пакистана, занимал высший государственный пост с 2013 по 2018 годы. Соболезнование Президенту Исламской Республики от имени белорусского народа и себя лично направил Александр Лукашенко.