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Михаил Орда посетил предприятие «Красный партизан». О чём говорили с председателем ФБП?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комфортные условия на рабочем месте, соблюдение техники безопасности и нормы охраны труда. 15 июля об этом говорили на предприятии «Красный партизан» с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Красном партизане» к вопросам организации труда относятся с особой ответственностью. Это дает свои результаты: за последние годы в хозяйстве не было случаев травматизма. Например, участники уборочной кампании обеспечиваются бутилированной водой, горячим питанием. В летний период пристальное внимание направлено и на соблюдение температурного режима: комбайны оснащены кондиционерами, а при необходимости смещается график работ.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Профсоюзные мониторинги накануне уборочной кампании показали: недочеты есть. Среди наиболее частых – отсутствие спецодежды и средств индивидуальной защиты, также не все единицы техники обеспечены аптечками и огнетушителями, нарушаются также правила эксплуатации техники. Однако все недостатки могут быть устранены в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами.
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Новости Беларуси. Комфортные условия на рабочем месте, соблюдение техники безопасности и нормы охраны труда. 15 июля об этом говорили на предприятии «Красный...
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