Лукашенко: Нас пытаются разделить, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить великий фестиваль «Славянский базар»

Источник материала: ОНТ

Белорусы призывают страны и нации возводить мосты, а не стены. С таким заявлением на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

В ходе выступления Лукашенко высказал мнение о том, что фестиваль, объединяющий на одной сцене представителей всех славянских народов и привлекающий все новых и новых артистов, не мог не стать раздражителем для тех, кто не заинтересован в единстве этих стран.

Лукашенко также отметил, что несмотря на все обстоятельства, со сцены фестиваля звучат все три восточнославянских языка: белорусский, русский и украинский. А также язык международного общения.

Лукашенко так же призвал все нации к налаживанию отношений, а не созданию преград в международном сотрудничестве.

При этом Глава государства подчеркнул, что ежегодные специальные награды и премии – это лишь малая часть признания того вклада, который вносят люди творчества в укрепление связей между братскими народами. В частности, он отметил, что золотыми буквами в историю уже вписаны имена драматурга Алексея Дударева, народного писателя Беларуси Ивана Шамякина, народных артистов России и Беларуси Алексея Петренко, Владимира Гостюхина, дирижера Михаила Финберга, народного художника Советского Союза Михаила Савицкого, композитора Александры Пахмутовой, поэта Николая Добронравова и, конечно же, первого директора фестиваля Родиона Басса.

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