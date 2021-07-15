Гайдукевич о том, что проголосовал за Лукашенко в 2020 году: Пожалел ли я? Нет, горжусь этим!

Источник материала: ОНТ

События последнего года показали, что страшнее предательства ничего в жизни нет, а сидеть в стороне, когда происходят важнейшие для страны события, нельзя. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: «Меня этот год научил тому, что нельзя сидеть в стороне никогда, когда что-то происходит. И второе – что страшнее предательства все-таки ничего в жизни нет. Самое страшное, подлое, что я увидел за этот год, – это предательство. Я горд, что меня отец так воспитал, бабушка, дедушка, что в нашей стране предательство неприемлемо. Просто, когда смотрю на этих предателей, скажу откровенно, я вспоминаю встречи Президента с активом в прошлом году, и у меня до сих пор перед глазами Латушко с блокнотом. Никогда этого не забуду. Который строчит все, что говорит Президент. Никогда это не забуду. Почему? Потому что я никогда ничего не записывал, так было и в милиции. У меня такой характер, не потому, что я такой вот какой-то особенный, нет. У меня особенность ума, я и на совещаниях в ОВД, и в партии, и с Президентом, и в парламенте не записываю, у меня мозг устроен, он все воспринимает. И вот он [Латушко], он больше всех писал. Я до сих пор помню это склоненное лицо над блокнотом, ручку эту. И вот, когда это вспоминаю, меня даже подташнивает от этого. Потому что ничего более мерзопакостного, чем предательство, я не знаю в жизни. И убедился за этот год в этом еще раз».

В 2020 году Гайдукевич и его семья впервые проголосовали на выборах президента Беларуси за Александра Лукашенко. Политик ответил на вопрос, не пожалел ли он об этом.

Олег Гайдукевич: «В 1994 году мой отец голосовал за Кебича. Не потому, что он ему очень нравился, а потому что мой отец не умел предавать, он остался в команде до конца. И отработал в этой команде так, как считал нужным. Все остальные годы, естественно, моя семья голосовала за моего отца, это нормально, семья всегда идет за своим отцом. В 2020 году не только я и моя семья проголосовали за Лукашенко, отец мой проголосовал впервые за Президента Беларуси. Пожалел ли я? Нет, я горжусь этим. И еще я горжусь вторым своим решением, когда я стал доверенным лицом Президента. Вот прошел год, говорю об этом с гордостью. Потому что это исторический год. И я рад, что не просидел в кустах, я рад, что я был на передовой, я рад, что я стоял рядом со своей страной и народом. За этот год я убедился в одном: это правильное решение. И горжусь этим».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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