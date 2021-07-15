Олег Гайдукевич объяснил, как именно санкции сделают Беларусь сильнее

Источник материала: ОНТ

«Санкции сделают нас сильнее» – заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Олег Гайдукевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ пояснил, что именно он имеет в виду под этими словами.

Олег Гайдукевич: «Я сказал. И сейчас это повторю. Дело в том, что это не значит, что санкции – это хорошо. Это не значит, что мы должны бить в ладоши и говорить “как хорошо, что в отношении Беларуси ввели санкции”. Это говорит лишь о том, что мы обязаны стать сильнее для того, чтобы не просто выжить, а двигаться дальше. И для этого у нас есть все условия. Почему? Это не только друзья в мире, которые тоже борются против этих санкций. Это в первую очередь наш союзник Россия, которая доказала, кстати, что санкции могут делать сильнее. Возьмите сельское хозяйство российское – какой сделало скачок после того, как ввели санкции. Немножко пошучу, чтобы поняли мою мысль. Когда читаю заявления Литвы, не хочу сейчас обидеть литовский народ, но я всегда советую всегда взять глобус и посмотреть на карту мира. [Литовский] народ я очень уважаю, люблю и буду любить. Но если посмотреть карту, посмотреть, что такое Беларусь, Россия, наши друзья в мире, сразу понятно, чего стоят заявления Литвы. Просто на глобусе, это там видно отчетливо. У нас есть все условия, об этом Президент Беларуси, Президент России говорят. У нас есть все условия для того, чтобы не просто стать сильнее во время этих санкций. А мы уже заставили себя уважать, нас уже уважают, с нами уже считаются. Если бы не считались, не было бы столько внимания нам уделено. Они уже считаются и с Беларусью, и с Россией. Последние переговоры Байдена и Путина говорят об одном: мы будем с вами говорить, потому что не можем не говорить. Санкции и вот эта политика, так устроен славянский человек, мы мобилизуемся. Посмотрите, сколько мы за год сделали того, что, может быть, надо было сделать раньше. Нас это все заставляет работать, нас это все заставляет мобилизоваться. И в экономике мы должны делать то же самое. Возможностей у нас много. Чиновники наши должны не спать, работать, делать так, чтобы наша жизнь улучшалась. Вот это будет лучший ответ на все санкции».