Гайдукевич: в Европе нет демократии, поэтому мы не слышим мнения европейских политиков, поддерживающих Беларусь

Источник материала: ОНТ

Многие европейские политики поддерживают Беларусь, несмотря на санкции и официальную позицию Евросоюза. У нас в стране подобные мнения не слышны, потому что в Европе нет демократии. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: «Я вообще хочу сказать, что в Европе у нас много друзей. Это ложь и пропаганда определенных Telegram-каналов, что Европа плохо относится к Беларуси, к власти Беларуси, к народу. [Мы их не слышим], потому что демократии там тоже нет. Мы видели митинги в Германии, как те партии, которые организовывали, выступали против этих ковидных ограничений, когда людей просто загнали в квартиры. Между прочим, отношение к Беларуси, к нашему Президенту – очень сильно повлияла вот эта ситуация с ковидом. Мне уже звонили из Германии, из Австрии депутаты, которые говорили: “слушайте, вы свободная страна, у нас нет демократии”. И когда говорите, почему их не слышно, потому что им не дают говорить. Потому что той демократии и свободы, о которых нам рассказывают, там нет. Поэтому Марин Ле Пен, имея свой рейтинг во Франции, никогда президентом Франции, на мой взгляд, не станет. Хотя ее рейтинг еще выше, чем у Макрона. Не дадут, не будет этого. Это нас хотят, чтобы наша страна пришла к какой-то пещерной демократии племени “тумба-юмба”. Только и там этой демократии нет. А у нас вот хотят, чтобы мы так жили, чтобы было внешнее управление. Вот последнее событие. Приезжает новый посол США в Киев и снимают Авакова. Вы понимаете, насколько уже надо потерять суверенитет и независимость, что даже этого никто не скрывает. Приехал посол и принял кадровое решение. Вот за это нашу страну уважают. Но голос не дают масштабно показать. Санкции вообще, я почитал журнал Европейского Союза, они написали, за что меня включили в санкции. За то, что публично высказал позицию по ситуации с самолетом [Ryanair]. Говорить нельзя. То есть, они сами в шоке от этого. Я ни чиновник, ни министр, не принимаю решения политические, силовые. За то, что я высказываю свою позицию – я в санкциях. А журналисты за что? Еще один вопрос. Он делает свою работу, он высказывает мнение, по телевидению рассказывает – и его в санкции. Это говорит о том, что демократии – это все сказки. Люди смеются с этого, в том числе и в Европе. И эффекта, которого они хотят, не будет».

Депутат рассказал, что в Минске планируется конгресс европейских политиков, которые поддерживают Беларусь.

Олег Гайдукевич: «Мы планируем провести в Минске конгресс политиков европейских, которые поддерживают Беларусь и выступают против этой политики [антибелорусской]. Сейчас мы это все согласовываем с учетом ковида. Конечно, ковид в мире поменял очень многое. Коммуникации между политиками не то, что ослабли, они перешли на другой уровень. Но оно будет. Может быть, это будет онлайн. Может быть, это будет встреча в Минске. Может быть, какой-то другой формат. Но друзей у Беларуси много. Я вам скажу как депутат, парламент Беларуси не только не прекратил общение со всеми странами Европы, во многих вопросах оно усилилось. Мы сейчас работаем с теми депутатами, с теми партиями, с теми политиками, которые придерживаются такой политики».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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