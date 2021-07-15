Олег Гайдукевич: радикалы сами никогда не остановятся, их надо останавливать

Источник материала: ОНТ

Почему радикалы в Беларуси потеряли страх и моральные ориентиры, что может послужить спусковым крючком для нападения на дом с детьми, и почему оппонентам власти хотелось бы убить Романа Протасевича? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: «Я вчера смотрел фильм по ОНТ последний, и я вам скажу, что там в открытую, та же Ольга Карач, она в открытую говорит: “будет день Х, будем к этому готовиться, и все, что в этот день произойдет, все, что вы сделает с представителями власти, журналистами, силовыми структурами, вам за это никогда ничего не будет”. Эти люди потеряли последние моральные ориентиры. В том числе в ту ночь, когда пришли в мой дом. Потому что есть границы какие-то всего. И дети всегда, на мой взгляд, место, где живут дети, будет святым. Они шутят, я сколько шуток прочитал: “о, там кот пострадал, от, Гайдукевич про кота рассказывает”. А почему вы не пишете, что на месте кота мог быть ребенок? А почему вы не пишете, что на месте кота мог стоять человек? Вам это кажется очень смешным, вам кажется это очень веселым, но я бы никому этого не пожелал, чтобы на своем участке ходили собирали бутылки с “коктейлями Молотова”».

Политик пояснил, что могло послужить спусковым крючком для нападения на его дом.

Олег Гайдукевич: «Для меня это очевидно. Потому что атаковали не только меня. Давайте напомним, что сжигали машину журналиста, давайте напомним, что сжигали дома представителям силовых структур, давайте напомним о покушении на Азаренка. Но Азаренок был не первым. Мы помним, сколько было случаев во время событий 2020 года. На мой взгляд, задача стоит заставить молчать не только тех людей, которые больше всего говорят жестко, последовательно отстаивая свою точку зрения, а тех, кто вокруг них. И посмотрите, возьмите даже артиста, Серегу. Чем Серега провинился? Он не имеет права на свою точку зрения? Он должен быть согласен со всем, что вы, как в секте какой-то, пропагандируете? Он высказал, как человек, как артист свою точку зрения. Его стали травить. И хотят лишить тех людей, которые на нас ориентируются, ведь они выбирают тех людей, на которых ориентируется определенная часть общества – на того же Серегу, на тех же журналистов, на тех же политиков, на тех же депутатов. И хотят, чтобы видели: “вот вы их слушаете, будет с вами то же самое, если будете так же говорить”. Это попытка запугать, попытка заставить замолчать. Но приведет она к обратному эффекту».

Гайдукевич ответил на вопрос, остановятся ли радикалы и кто может стать их следующей целью.

Олег Гайдукевич: «Радикалов можно только остановить. Радикалы сами никогда не остановятся до тех пор, пока есть финансирование, до тех пор, пока есть подогревание интереса к этому, и до тех пор, пока идет гибридная война в отношении Беларуси. Надеяться на то, что они остановятся сами, прозреют и скажут “вы знаете, мы прекращаем террористическую деятельность”. Этого не будет. Их надо останавливать. На мой взгляд, сегодня то, что никто не погиб до сих пор, что не убили, что теракты многие не получились, и об этом уже журналисты и ОНТ, и других каналов очень подробно рассказали, сколько терактов могло быть. Это заслуга той страны, которую они [радикалы] хотят уничтожить, заслуга тех силовых структур, которые созрели в этой стране, которые стали сильными в этой стране. Это заслуга того, за что мы сейчас все вместе боремся, большинство белорусов, которые хотят это сохранить, которые имеют, может быть, разные точки зрения, но они хотят сохранить это».

Депутат также отметил, что радикалы хотели бы смерти Романа Протасевича, который рассказал о большом количестве «спящих ячеек» в Беларуси.

Олег Гайдукевич: «Им бы очень хотелось убить Протасевича. И свалить это на власть потом. Очень хотелось бы, они бы его убили с удовольствием. Поэтому его надо охранять».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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