«Славянский базар». День второй: репетиции, «васильковая» звезда Николая Баскова и открытие фестиваля

Источник материала: ОНТ

Весь этот день фестивальный Витебск встречал гостей. Они ехали, летели из 31 страны. Особенно долго из Эквадора. Его флаг впервые в гости к нам.





Эту музыку пытались выключить: искажали тексты, пели по чужим «нотам», призывали артистов не ехать. «Славянский базар в Витебске» не место фальши. На XXX фестиваль собрались те, кто имеет иммунитет. И не только от утомившего всех вируса.

Он сказал «поехали» 30 лет назад. Трек, который хочется поставить «на повтор». Березин открывал не один «Славянский базар в Витебске» в тандеме с белорусской и украинкой. Сегодня вернулись вместе со Спиридович. Антонюк Киев не отпустил.

Жара в Витебске не только на улицах города, но и на главной сцене «фестиваля открытых сердец». Звезды не отсиживаются в гостинцах. Жесткий тайминг репетиций. Едва ли не по приезде. Пьеха на поезд взял «до детства билет». Этот шлягер услышим.

Под суперхит взошла «васильковая» звезда Баскова. Шоу на площади у Летнего амфитеатра под стать «императору российской эстрады». Хотя соседей не выбирал – повезло: Киркоров и Повалий. Теперь лишь в песне «ты далеко, между нами города…».

Баскову многие, но не «все цветы июля». «Славянский базар в Витебске» ожидает около 5 тысяч артистов. В этом году у форума появился свой паспорт. Вручают тем, кто здесь больше 14 лет. У звезд свои фестивальные традиции в городе, в котором тепло.

Для гостей юбилейного фестиваля из 73 стран – безвиз. Продано почти 70 тысяч билетов. Лишнего на сегодня не было. Эта сцена объединяет людей, мелодии и ритмы. Здесь будет все, кроме бескультурья. Знамя «Славянского базара» уже над городом.

Эта музыка будет вечной. И здесь в Витебске готовы менять батарейки! 4 дня и 4 ночи на репите, на любой вкус: можно окунуться в ностальгию, сверится с трендами. Вне Летнего амфитеатра – около 160 событий. Сделать «васильковое» лето незабываемы – это и есть искусство».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram