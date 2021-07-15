«Надо сгореть, чтобы сказали, что это не пиар?»: Олег Гайдукевич ответил на критику оппонентов после нападения на его дом

Источник материала: ОНТ

11 июля стало известно о покушении на заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Олега Гайдукевича. Ночью дом политика закидали «коктейлями Молотова». После произошедшего нашлись люди, которые начали критиковать депутата и заявили, что нападение было подстроено для черного пиара и решения политических вопросов. Олег Гайдукевич ответил на подобные обвинения в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Олег Гайдукевич: «Я читал это вчера, мне писали это. Мне писали даже дикие вещи: “ну не сгорел ты, не сгорели твои дети – ну а чего ты тогда вообще про это пишешь?”. То есть надо сгореть, чтобы сказали, что это не пиар? Так вы хотите? Я думаю, что даже, если бы я сгорел, или сгорел бы мой ребенок, сгорел дом, сказали бы “это подстроено, это специально, для того, чтобы решить какие-то политические вопросы”. И не надо им судить по себе. Если у них возможно, чтобы отец пиарился на собственных детях, подвергая их опасности, если себе такое вообще представляют, для меня это дико, для меня это страшно, для меня это стресс. Я бы никому не пожелал такого пиара, я бы никому не пожелал пережить вот то, что пережили мои дети. Я бы никому бы этого не пожелал. Почему? Я бы никогда не хотел слышать мать свою, которая звонит тебе и задает вопрос: “Сынок, вот сегодня у них не получилось, а как ты гарантируешь, что завтра они опять что-то не кинут?”. И что ответить матери? Конечно, ты начинаешь ее успокаивать, говорить, в какой стране мы живем, что у нас сильные силовые структуры. Что они [нападавшие] – трусы. Потому что, может быть, в той стране по соседству они бы не испугались соседей, они бы не испугались шума какого-то. Они бы продолжили дело до конца. Но, слава богу, что мы живем в той стране, где пока страх у террористов есть. Пусть он немножко у них притих, этот страх, пусть они немножко почувствовали, что что-то могут. Поверив, наверное, в какие-то сумасшедшие вещи – “Телеграмы”, чаты, где им рассказывают в открытую “делайте, и вам ничего за это не будет”. Но пока, я убежден, страх этот никуда не уйдет. Я думаю, мы сможем сделать так, чтобы у террористов страх этот был всегда большой».