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Лукашенко о «Славянском базаре»: Пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей

15.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о «Славянском базаре»: Пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей

«Славянский базар» продолжает связывать людей в мире, который давно уже не был так разделен, как сейчас. Такое мнение в ходе церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что все участники фестиваля всегда говорят на одном языке, независимо от страны и даже континента откуда они прибыли – на языке дружбы, искусства и творчества.

Глава государства также высказал мнение о том, что в то время, пока некоторые государства строят заборы и разделяют людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей.

Фото: president.gov.by

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Теги: Витебск
 
 
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«Славянский базар» продолжает связывать людей в мире, который давно уже не был так разделен, как сейчас. Такое мнение в ходе церемонии открытия XXX Международного...
 
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