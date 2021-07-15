Лукашенко о «Славянском базаре»: Пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей

Источник материала: ОНТ

«Славянский базар» продолжает связывать людей в мире, который давно уже не был так разделен, как сейчас. Такое мнение в ходе церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что все участники фестиваля всегда говорят на одном языке, независимо от страны и даже континента откуда они прибыли – на языке дружбы, искусства и творчества.

Глава государства также высказал мнение о том, что в то время, пока некоторые государства строят заборы и разделяют людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей.

Фото: president.gov.by

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