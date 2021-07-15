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Компания «БЕЛДЖИ» презентовала обновленную модель Geely Atlas Pro

15.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Компания «БЕЛДЖИ» презентовала обновленную модель Geely Atlas Pro

Громкая новинка на рынке автомобилей! Компания «БЕЛДЖИ» сегодня презентовала обновленную модель машины – Geely Atlas Pro. В сегменте кроссоверов – он второй в линейке.

Яркое шоу. И здесь действительно жарко. И дело не в температуре за окном. На заводе «БЕЛДЖИ», что под Борисовом, – презентация долгожданного кроссовера Atlas Pro. За новинкой уже давно следят и дилеры автоцентров, которые хотят скорее ознакомиться с обновленной версией авто, чтобы о всех преимуществах рассказать клиентам.

Все продумано до мелочей: привлекательный дизайн, широкий набор современных опций. В арсенале автомобиля система полного привода и 4 режима вождения для различных условий. Ключевая особенность Atlas Pro – система мягкого гибрида. Она дает этой машине отличную динамику, а экономия топлива до 15%. Кстати, яркий и прогрессивный облик машины разработан международной командой дизайнеров, что по праву делает Atlas Pro заметным предложением на рынке легковых машин.

В нашей стране Atlas Pro стоит от 62 до 75 тысяч белорусских рублей. Покупателям предложат кроссовер в двух топовых комплектациях – Flagship и Flagship+. А здесь и все нужные функции: распознавание знаков, удержание полосы и круиз-контроль – без чего представить современную машину практически невозможно.

А еще Geely – это про спорт достижений. Компания – партнер Национального олимпийского комитета, а также футбольных клубов БАТЭ и «Торпедо». Поддержка спортсменов – один из приоритетов компании. Одну из машин уже оценила белорусская спортсменка Мария Зуева. Авто помогает экономить время, и как признается, для нее Geely – настоящий дом на колесах.

Atlas Pro уже официально поступил в продажу. Оценить удобства модели смогут клиенты в дилерских центрах компании.

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Громкая новинка на рынке автомобилей! Компания «БЕЛДЖИ» сегодня презентовала обновленную модель машины – Geely Atlas Pro. В сегменте кроссоверов – он второй в линейке....
 
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