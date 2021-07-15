Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего президента Пакистана Мамнуна Хусейна.

«С большой скорбью в Беларуси приняли сообщение о смерти политика, который внес значительный вклад в развитие Пакистана, а также в построение дружественных отношений между нашими странами», – говорится в соболезновании. Мамнун Хусейн занимал пост президента Пакистана в 2013-1018 годах.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram