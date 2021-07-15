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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего президента Пакистана
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего президента Пакистана Мамнуна Хусейна.
«С большой скорбью в Беларуси приняли сообщение о смерти политика, который внес значительный вклад в развитие Пакистана, а также в построение дружественных отношений между нашими странами», – говорится в соболезновании. Мамнун Хусейн занимал пост президента Пакистана в 2013-1018 годах.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего президента Пакистана Мамнуна Хусейна. «С большой скорбью в Беларуси приняли сообщение о...
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