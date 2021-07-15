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В СНГ рассмотрят вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19

15.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В СНГ рассмотрят вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19

СНГ займется проработкой вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Минздрав вынес данный вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета СНГ. В частности, специалисты ведомства предложили обсудить возможность разработки соглашения о взаимном признании документов о вакцинации граждан стран-участниц СНГ от COVID-19, с целью беспрепятственного их перемещения между странами.

Как отмечается в сообщении, все участники совещания по данному вопросу выразили мнение о том, что взаимное признание виз облегчит трансграничное перемещение вакцинированных граждан, а также позволит восстановить не только туристические потоки, но и возобновить деловые, а также родственные поездки.

Фото: БЕЛТА

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СНГ займется проработкой вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси....
 
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