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В СНГ рассмотрят вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19
Источник материала: ОНТ
СНГ займется проработкой вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом
Минздрав вынес данный вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета СНГ. В частности, специалисты ведомства предложили обсудить возможность разработки соглашения о взаимном признании документов о вакцинации граждан стран-участниц СНГ от COVID-19, с целью беспрепятственного их перемещения между странами.
Как отмечается в сообщении, все участники совещания по данному вопросу выразили мнение о том, что взаимное признание виз облегчит трансграничное перемещение вакцинированных граждан, а также позволит восстановить не только туристические потоки, но и возобновить деловые, а также родственные поездки.
Фото: БЕЛТА
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СНГ займется проработкой вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси....
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