Беларусь поставила в известность иностранные дипмиссии о деятельности координаторов террористов, но ответа нет

Источник материала: ОНТ

Ноль реакции. Беларусь поставила в известность иностранные дипмиссии о деятельности координаторов террористов из Германии, США и Литвы, правительствам стран предоставлены все необходимые документы. Но ответа в Минске до сих пор не получили, несмотря на то, что страны по международным договорам обязаны оказывать друг другу содействие.

Подробно о деятельности террористов рассказано в фильме телеканала ОНТ «Террор 20-21». Спецоперация Комитета госбезопасности длилась полгода. Ее начали, когда в Telegram стали создаваться чаты и каналы, где призывали поджигать, взрывать, нападать, а потом и убивать. Инициаторы протестов, работающие из-за рубежа, потеряв и без того малую поддержку белорусов, призывали сторонников к террористической деятельности.

Администратор одной из групп, гражданин Германии, разработал сразу несколько жестких сценариев. Один из них – нападение на российский военный объект в Вилейке. Узел связи обеспечивает контакт командования с атомными подлодками в мировом океане. Исполнители нашлись в чате – минчанин и житель Гомеля. Они должны были взорвать опоры антенн. Оружие и устройства для этого поступили из Украины. Были и планы на кровь и устрашение.

Планировалась расправа (вплоть до ликвидации) над сотрудниками нашего телеканала Маратом Марковым, Игорем Туром. Выбор радикалы остановили на журналисте телеканала СТВ Григории Азаренке. Житель Лиды Сосновский был готов вывезти журналиста в лес, привязать к дереву, пытать, отрезать язык. Зверства рассчитывал снять на видео и разместить в интернете. Азаренка предупредили о готовящемся покушении. Одного из нападавших журналист задержал сам. Сейчас все фигуранты террористических ячеек, которыми руководили из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания.

Несмотря на доказательную базу и все необходимые документы, в странах, откуда руководили террористами просьбы о привлечении к ответственности координаторов игнорируют, тем самым показывая, что право для них – всего лишь инструмент давления.

То, что страны должны оказывать друг другу содействие, исходит из двусторонних договоров о правовой помощи. А также в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, глобальная контртеррористическая стратегия, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, предусматривает, что все государства должны сотрудничать в борьбе с терроризмом на основе взаимной правовой помощи и принципа «выдай либо суди».

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