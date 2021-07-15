ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко примет участие в торжественном открытии «Славянского базара в Витебске»

15.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко примет участие в торжественном открытии «Славянского базара в Витебске»

Витебск живет фестивалем, и по традиции это настроение город на Двине передает на всю страну. Ведь сюда на протяжении недели съезжаются гости со всех городов и районов. 

Но, конечно, самыми яркими становятся концерты открытия и закрытия «Славянского базара». Среди шести тысяч зрителей Летнего амфитеатра будет и Президент.

ФОТО: Telegram-канал «Пул первого»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебск живет фестивалем, и по традиции это настроение город на Двине передает на всю страну. Ведь сюда на протяжении недели съезжаются гости со всех городов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чэхія прапанавала Літве разьмясьціць сваіх паліцыянтаў на мяжы з Беларусьсю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by