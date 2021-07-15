Александр Лукашенко примет участие в торжественном открытии «Славянского базара в Витебске»

Источник материала: ОНТ

Витебск живет фестивалем, и по традиции это настроение город на Двине передает на всю страну. Ведь сюда на протяжении недели съезжаются гости со всех городов и районов.

Но, конечно, самыми яркими становятся концерты открытия и закрытия «Славянского базара». Среди шести тысяч зрителей Летнего амфитеатра будет и Президент.

ФОТО: Telegram-канал «Пул первого»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram