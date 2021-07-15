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Александр Лукашенко примет участие в торжественном открытии «Славянского базара в Витебске»
Источник материала: ОНТ
Витебск живет фестивалем, и по традиции это настроение город на Двине передает на всю страну. Ведь сюда на протяжении недели съезжаются гости со всех городов и районов.
Но, конечно, самыми яркими становятся концерты открытия и закрытия «Славянского базара». Среди шести тысяч зрителей Летнего амфитеатра будет и Президент.
ФОТО: Telegram-канал «Пул первого»
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Витебск живет фестивалем, и по традиции это настроение город на Двине передает на всю страну. Ведь сюда на протяжении недели съезжаются гости со всех городов и...
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