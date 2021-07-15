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Александр Лукашенко о «Славянском базаре»: вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Славянский базар» – событие, на культурной волне которого выросло целое поколение белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко уверен, стремление сохранить и отстоять этот самобытный фестиваль – верное решение, о котором стране никогда не придется жалеть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда на карте появились новые славянские и евразийские государства, когда в истории разных народов началась новая эпоха, людям, растерянным и оторванным друг от друга, как никогда нужна была надежда на сохранение духовных и братских связей. Эту надежду подарил наш фестиваль. Он дал всем уверенность в будущем, фундамент которого был заложен советскими традициями межнационального мира.
Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли «Славянский базар». И вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей. Неудивительно, что фестиваль укоренился на земле, которую по праву можно считать колыбелью белорусской самобытности.
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Александр Лукашенко о «Славянском базаре»: вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей
Новости Беларуси. «Славянский базар» – событие, на культурной волне которого выросло целое поколение белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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