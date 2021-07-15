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Александр Лукашенко о «Славянском базаре»: вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей

15.07.2021 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар» – событие, на культурной волне которого выросло целое поколение белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко уверен, стремление сохранить и отстоять этот самобытный фестиваль – верное решение, о котором стране никогда не придется жалеть.

Александр Лукашенко о «Славянском базаре»: вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза. Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована «Славянскому базару». Три десятилетия назад мы начали путь «через искусство к миру и взаимопониманию», и нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов, объединить единомышленников более чем из 70 стран мира.

Когда на карте появились новые славянские и евразийские государства, когда в истории разных народов началась новая эпоха, людям, растерянным и оторванным друг от друга, как никогда нужна была надежда на сохранение духовных и братских связей. Эту надежду подарил наш фестиваль. Он дал всем уверенность в будущем, фундамент которого был заложен советскими традициями межнационального мира.

Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли «Славянский базар». И вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей. Неудивительно, что фестиваль укоренился на земле, которую по праву можно считать колыбелью белорусской самобытности.

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Теги: Витебск
 
 
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