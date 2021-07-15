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«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

15.07.2021 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар» – один из символов становления независимой Беларуси. Об этом 15 июля заявил Александр Лукашенко во время торжественного открытия фестиваля. Вечерний Витебск дал старт главному культурному событию года.

Подробности у Вероники Кудринецкой.

«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Несмотря на пандемию и жесткое давление на организаторов и участников «Славянского базара в Витебске», XXX Международный фестиваль искусств стартовал в 2021 году сильным и помолодевшим. Все, кто приехал на музыкальный праздник, не пожалеют. Нынешний фест обещает стать одним из главных культурных событий на постсоветском пространстве. За треть века у форума образовалась и своя армия поклонников, которых, как поется в известной песне, музыка связала. Ведь бренд фестиваля – его творческая атмосфера, а не политика.

«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

На Президента пришли посмотреть. Такую радость организовал для народа. Ну что вы. Каждый год приходим. И с радостью смотрим. Такое удивительное, уникальное событие в славянском мире. Это же надо поддерживать.

«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

Город мне очень нравится, люди здесь просто душевные. Никогда такого не встречала, если честно. Да и сама обстановка мне вполне нравится, весь «Славянский базар». Хочется сказать огромное спасибо организаторам и всем вокруг.

«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

Мы уже четвертый раз сюда приехали и очень были расстроены, что в том году не попали. А в этом – с большой радостью приехали. Нам все нравится, вот все. Вы даже не представляете. Немножко про другое скажу. Какие только добрые, замечательные люди в Витебске. От этого сразу радость поднимается, огромная радость.

«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

Батьку любим. Обожаем. И вы такие молодцы. Мы во всем вашем белорусском одеты, во всем, снизу доверху. И обуты. Шикарно, молодцы. Так держать. Супер. Супер. Я пятый раз приезжаю. А раньше не знала, как приехала один раз – все, теперь вот просто. На четвереньках буду ползти.

«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

Отгремели последние аккорды вечернего гала-концерта. Церемония открытия получилась яркой, фееричной и интернациональной. На фестиваль приехали гости из 33 стран. Среди них исполнители таких любимых всеми белорусами хитов как «Беловежская пуща», «Алеся». А Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Любителям электронной музыки пора на Пушкинскую площадь. Там стартовал фестиваль уличного искусства «На семи ветрах».

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. «Славянский базар» – один из символов становления независимой Беларуси. Об этом 15 июля заявил Александр Лукашенко во время торжественного...
 
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Александр Лукашенко примет участие в торжественном открытии «Славянского базара в Витебске»
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