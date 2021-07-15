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В ООН возмутились волной обысков у белорусских журналистов и правозащитников

16.07.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередная волна обысков и задержаний в Беларуси глубоко обеспокоила верховного комиссара ООН по правам человека, бывшего президента Чили Мишель Бачелет.

В ООН возмутились волной обысков у белорусских журналистов и правозащитников
Источник: ООН

«Я глубоко обеспокоена последними событиями в Беларуси, где в среду силы безопасности провели десятки рейдов в офисах и домах правозащитников и журналистов, и, как сообщается, ряд людей были задержаны», — говорится в ее заявлении, распространенном 15 июля пресс-службой Управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает БелаПАН.

Бачелет подчеркнула, что подобные репрессии «совершенно недопустимы».

«События, произошедшие в среду, еще раз подчеркивают вопиющее игнорирование белорусскими властями своих обязательств по международному праву в области прав человека, — отметила она. — Я неоднократно предупреждала об ухудшении ситуации в Беларуси и еще раз призываю правительство прекратить политику запугивания и преследования гражданского общества и работников СМИ. Те, кто все еще находится в заключении, должны быть немедленно освобождены».

По информации правозащитников, 14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, в том числе представители правозащитного сообщества, общественные активисты. Среди задержанных представители лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», включая его руководителя Алеся Беляцкого.

Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса.

О будущих проблемах у «третьего сектора» в ответ на санкции Евросоюза весной предупредил министр иностранных дел Владимир Макей. Если со стороны Запада «дальше будет нагнетаться ситуация», «это приведет однозначно» к тому, что «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», сказал он в апрельском интервью телеканалу «Беларусь 1».

13 июля Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что в Беларуси ведется активная работа в отношении некоммерческих организаций и «так называемых западных СМИ», «которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор».

 
Теги: Минск
 
 
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Очередная волна обысков и задержаний в Беларуси глубоко обеспокоила верховного комиссара ООН по правам человека, бывшего президента Чили Мишель Бачелет.
 
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