Правозащитника Сергея Сыса отпустили под подписку о невыезде

Правозащитник лишенного госрегистрации центра «Весна» и журналист Сергей Сыс отпущен на свободу под подписку о невыезде, сообщает spring96.org.



Сергей Сыс. Фото: spring96.org

Сыс был задержан 14 июля во время очередной волны обысков в организациях и у представителей «третьего сектора», передает БелаПАН . Его и остальных задержанных в этот день правозащитники признали политзаключенными. Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по статьям 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса.