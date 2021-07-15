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Правозащитника Сергея Сыса отпустили под подписку о невыезде

16.07.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитник лишенного госрегистрации центра «Весна» и журналист Сергей Сыс отпущен на свободу под подписку о невыезде, сообщает spring96.org.

Правозащитника Сергея Сыса отпустили под подписку о невыезде
Сергей Сыс. Фото: spring96.org

Сыс был задержан 14 июля во время очередной волны обысков в организациях и у представителей «третьего сектора», передает БелаПАН. Его и остальных задержанных в этот день правозащитники признали политзаключенными. Сообщалось, что некоторые из задержанных подозреваются по статьям 243 (уклонение от уплаты налогов) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса.

О своем освобождении сообщил в «Фейсбуке» также гомельский правозащитник Василий Поляков, которого задержали 8 июля.

 
 
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Правозащитник лишенного госрегистрации центра «Весна» и журналист Сергей Сыс отпущен на свободу под подписку о невыезде, сообщает spring96.org.
 
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