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Правозащитника Сергея Сыса отпустили под подписку о невыезде
Источник материала: Навiны
Правозащитник лишенного госрегистрации центра «Весна» и журналист Сергей Сыс отпущен на свободу под подписку о невыезде, сообщает spring96.org.
Сыс был задержан 14 июля во время очередной волны обысков в организациях и у представителей «третьего сектора», передает
О своем
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Правозащитник лишенного госрегистрации центра «Весна» и журналист Сергей Сыс отпущен на свободу под подписку о невыезде, сообщает spring96.org.
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