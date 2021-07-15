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Из гомельского ИВС без предъявления обвинения отпустили правозащитника Василия Полякова

16.07.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 15 июля из гомельского изолятора временного содержания освобожден правозащитник Василий Поляков, которого задерживали по подозрению в «акте терроризма».

Из гомельского ИВС без предъявления обвинения отпустили правозащитника Василия Полякова
Василий Поляков. Фото: t.me/viasna96

Его задержали сотрудники КГБ 8 июля как подозреваемого в «акте терроризма» (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса).

Как сообщил БелаПАН Поляков, утром 8 июля милиционеры по поручению КГБ провели у него дома обыск. Затем его отвезли на допрос в УКГБ по Гомельской области. «Там допрашивали как свидетеля по "акту терроризма" в Вилейке. Спрашивали, знаком ли я с этими людьми, которых они подозревают в "акте терроризма". Я первый раз слышал такие фамилии! Потом следователь заявил, что арестует меня как подозреваемого, и меня увезли в ИВС. Там пробыл семь дней», — рассказал правозащитник.

Условия содержания в ИВС он назвал пыткой: ему не дали матрац, белье, не водили на прогулки, не разрешали лежать днем, ночью поднимали на «проверки», не передавали передач от жены — только шесть яблок и печенье. Лишь один раз сводили в душ и разрешили побриться. «Первые два дня со мной в камере были люди по уголовным статьям. Они имели и матрацы, и белье, и вообще делали, что им хотелось. Ночью спать на железной кровати было невыносимо, днем не давали даже голову приклонить на стол. Меня еще переводили из камеры в камеру постоянно», — отметил Поляков.

Он считает, что цель его задержания — «зачистка» третьего сектора и акт устрашения.

15 июля Полякова вызвали к дежурному, отдали вещи и выпустили из изолятора, сообщив, что он ни в чем не подозревается и не обвиняется.

Сейчас в гомельском ИВС остается волонтер Илья Миронов, который написал более 2 тыс. писем политзаключенным. По какой статье его подозревают или обвиняют, неизвестно, так как адвокат дал подписку о неразглашении.

 
 
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Вечером 15 июля из гомельского изолятора временного содержания освобожден правозащитник Василий Поляков, которого задерживали по подозрению в «акте терроризма».
 
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