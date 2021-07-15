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Из гомельского ИВС без предъявления обвинения отпустили правозащитника Василия Полякова
Источник материала: Навiны
Вечером 15 июля из гомельского изолятора временного содержания освобожден правозащитник Василий Поляков, которого задерживали по подозрению в «акте терроризма».
Его задержали сотрудники КГБ 8 июля как подозреваемого в «акте терроризма» (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса).
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Условия содержания в ИВС он назвал пыткой: ему не дали матрац, белье, не водили на прогулки, не разрешали лежать днем, ночью поднимали на «проверки», не передавали передач от жены — только шесть яблок и печенье. Лишь один раз сводили в душ и разрешили побриться. «Первые два дня со мной в камере были люди по уголовным статьям. Они имели и матрацы, и белье, и вообще делали, что им хотелось. Ночью спать на железной кровати было невыносимо, днем не давали даже голову приклонить на стол. Меня еще переводили из камеры в камеру постоянно», — отметил Поляков.
Он считает, что цель его задержания — «зачистка» третьего сектора и акт устрашения.
15 июля Полякова вызвали к дежурному, отдали вещи и выпустили из изолятора, сообщив, что он ни в чем не подозревается и не обвиняется.
Сейчас в гомельском ИВС остается волонтер Илья Миронов, который написал более 2 тыс. писем политзаключенным. По какой статье его подозревают или обвиняют, неизвестно, так как адвокат дал подписку о неразглашении.
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Вечером 15 июля из гомельского изолятора временного содержания освобожден правозащитник Василий Поляков, которого задерживали по подозрению в «акте терроризма».
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