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Верховный суд РБ рассмотрит жалобу Марии Колесниковой
Источник материала: АФН
Верховный суд Беларуси в пятницу рассмотрит жалобу Марии Колесниковой на продление ареста, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
"16 июля в Верховном суде пройдет закрытое заседание по жалобе защиты Марии на продление срока содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Ранее власти продлили Колесниковой срок содержания под стражей до 1 августа.
Марию Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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Верховный суд Беларуси в пятницу рассмотрит жалобу Марии Колесниковой на продление ареста, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
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