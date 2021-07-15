Верховный суд РБ рассмотрит жалобу Марии Колесниковой

Источник материала: АФН

Верховный суд Беларуси в пятницу рассмотрит жалобу Марии Колесниковой на продление ареста, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

"16 июля в Верховном суде пройдет закрытое заседание по жалобе защиты Марии на продление срока содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее власти продлили Колесниковой срок содержания под стражей до 1 августа.

Марию Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.