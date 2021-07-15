Минюст РБ вынес предупреждение БАЖ

Источник материала: АФН

Министерство юстиции Беларуси вынесло предупреждение Белорусской ассоциации журналистов за якобы не предоставленные вовремя документы.

"В предупреждении сказано, что ОО "Белорусская ассоциация журналистов" не предоставила затребованные ранее документы, а также у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Минюст требует принять меры по ликвидации нарушений, о чем проинформировать уже завтра, 16 июля", - говорится в сообщении БАЖ.

"Сегодня представители БАЖ попытались попасть в офис организации, но он опечатан печатью МВД",- сообщила ассоциация.

БАЖ планирует завтра уведомить Минюст об отсутствии доступа к документам, которые затребовал Минюст.

БАЖ также обратила внимание на тот факт, что получила письмо 15 июля, в то время как предупреждение датировано 8 июля, штамп отправки на конверте датирован 9 июля, а трекинг заказных писем показывает, что письмо было принято у отправителя только 13 июля.