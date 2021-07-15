ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст РБ вынес предупреждение БАЖ

16.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство юстиции Беларуси вынесло предупреждение Белорусской ассоциации журналистов за якобы не предоставленные вовремя документы.

"В предупреждении сказано, что ОО "Белорусская ассоциация журналистов" не предоставила затребованные ранее документы, а также у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Минюст требует принять меры по ликвидации нарушений, о чем проинформировать уже завтра, 16 июля", - говорится в сообщении БАЖ.

"Сегодня представители БАЖ попытались попасть в офис организации, но он опечатан печатью МВД",- сообщила ассоциация.

БАЖ планирует завтра уведомить Минюст об отсутствии доступа к документам, которые затребовал Минюст.

БАЖ также обратила внимание на тот факт, что получила письмо 15 июля, в то время как предупреждение датировано 8 июля, штамп отправки на конверте датирован 9 июля, а трекинг заказных писем показывает, что письмо было принято у отправителя только 13 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции Беларуси вынесло предупреждение Белорусской ассоциации журналистов за якобы не предоставленные вовремя документы.
 
Новости дня
Новости разные
 
На волю выйшлі Васіль Палякоў і Сяржук Сыс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by