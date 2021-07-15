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Еврокомиссия начинает штрафную процедуру против Польши и Венгрии

16.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский Союз начинает штрафную процедуру в отношении Польши и Венгрии из-за дискриминации в этих странах людей не гетеросексуальной ориентации.

Соответствующие официальные уведомления Еврокомиссия (ЕК) отправила в четверг, 15 июля, правительствам в Варшаве и Будапеште. Недовольство Брюсселя, в частности, вызывают вступивший в силу в Венгрии 8 июля закон, который ограничивает информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности, а также так называемые "свободные от ЛГБТ зоны" в Польше.

Равенство перед законом и уважение человеческого достоинства являются в ЕС базовыми принципами, говорится в заявлении ЕК. Поэтому Брюссель использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для защиты этих ценностей. У Польши и Венгрии есть два месяца, чтобы отреагировать на письмо из Брюсселя. В противном случае Еврокомиссия продолжит штрафную процедуру и может подать иски против этих государств в Суд Европейского Союза в Люксембурге, передает DW.

Еврокомиссия призывала власти Венгрии отказаться от принятия закона о запрете "гей-пропаганды". После его одобрения венгерским парламентом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала его "позором" и пригрозила правовыми последствиями, если Будапешт не внесет в него изменения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил о "беспримерной кампании" против его страны. Что касается Польши, то в Брюсселе считают, что Варшава не отреагировала надлежащим образом на запрос Еврокомиссии, касающийся "свободных от ЛГБТ зон", провозглашенных в ряде регионов и муниципалитетов страны.

 
 
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Европейский Союз начинает штрафную процедуру в отношении Польши и Венгрии из-за дискриминации в этих странах людей не гетеросексуальной ориентации.
 
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