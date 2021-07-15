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Задержан правозащитник из Молодечно Алесь Капуцкий
Источник материала: Партизан
Задержан правозащитник "Весны" (лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра) из Молодечно Алесь Капуцкий. Милиционеры приехали за ним на работу. Причины задержания пока неизвестны.
Алесь Капуцкий / Из архива "Региональной газеты"
Капуцкого милиционеры задерживали в декабре прошлого года, когда он раздавал в Молодечно прохожим белорусскоязычную Всеобщую декларацию прав человека. Милиция посчитала ее... иностранным печатным СМИ и составила протокол. Но судить правозащитника не решились, административное дело прекратили.
Нынешнее задержание Алеся Капуцкого,
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Задержан правозащитник "Весны" (лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра) из Молодечно Алесь Капуцкий. Милиционеры приехали за ним на работу....
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