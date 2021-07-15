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Задержан правозащитник из Молодечно Алесь Капуцкий

16.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержан правозащитник "Весны" (лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра) из Молодечно Алесь Капуцкий. Милиционеры приехали за ним на работу. Причины задержания пока неизвестны.


Алесь Капуцкий / Из архива "Региональной газеты"

Капуцкого милиционеры задерживали в декабре прошлого года, когда он раздавал в Молодечно прохожим белорусскоязычную Всеобщую декларацию прав человека. Милиция посчитала ее... иностранным печатным СМИ и составила протокол. Но судить правозащитника не решились, административное дело прекратили.

Нынешнее задержание Алеся Капуцкого, пишет Еврорадио, произошло на следующий день после волны задержаний сотрудников "Весны". Группа весновцев проходит по уголовному делу, их признали политзаключенными.
 
 
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Задержан правозащитник "Весны" (лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра) из Молодечно Алесь Капуцкий. Милиционеры приехали за ним на работу....
 
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