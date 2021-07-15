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Тихановская может встретиться с Байденом уже в этом месяце. Что об этом известно?

16.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Письмо с таким предложением президенту США Джо Байдену написали конгрессмены.


Фото: Белсат

Недавно в Америке сформировалась так называемая парламентская группа друзей Беларуси. Представители инициативы в обращении призвали американского лидера встретиться с экс-кандидаткой на пост президента Беларуси, пишет Новы Час со ссылкой на Polskie Radio.
 
«Мы считаем, что встреча с госпожой Тихановской, борцом за демократическую свободу (...) продемонстрирует приверженность Америки демократическим институтам в трансатлантических отношениях»,  – говорится в заявлении дерпутатов.
 
Они считают, пишет blizko.by, что эта встреча будет сигналом для белорусских властей. По мнению конгрессменов, события прошедшего года в стране неприемлемы в глазах мирового сообщества.

Встреча может дать призыв к освобождению более 500 человек, признанных правозащитниками политическими заключенными.
 
Светлана Тихановская встретится с конгрессменами на инаугурационной встрече в конце июля. В июне она уже выступила онлайн на заседании Комитета иностранных дел Палаты представителей и призвала приглашать представителей белорусских продемократических сил на международные встречи, в том числе и такие, как саммиты G7 и НАТО.
 
 
 
 
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Письмо с таким предложением президенту США Джо Байдену написали конгрессмены.
 
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