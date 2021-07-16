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Исследование: аномальные температуры приводят к 5 млн смертей во всем мире каждый год

16.07.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исследование: аномальные температуры приводят к 5 млн смертей во всем мире каждый год

Аномально высокие, равно как и аномально низкие температуры приводят почти к 5 млн дополнительных смертей по всему миру каждый год. К такому выводу пришла международная группа исследователей, передает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные относительно уровня смертности и температуры за период с 2000 по 2019 год. При этом каждое десятилетие температура в среднем вырастала на 0,26°С. В исследовании оценивались данные по 43 станам, расположенных на пяти континентах.

Исследователям удалось установить, что с экстремальными температурами оказались связаны не менее 9,43% смертей по всему миру. При этом, в соответствии с результатами более раннего исследования, для которого использовался меньший набор данных, данный показатель находился на отметке в 7,71%.

В исследовании отмечается, что в данный момент 9 из 10 смертей от аномальной температуры происходят из-за холода. Однако по мере повышения температуры на планете из-за выбросов углекислого газа данное соотношение будет меняться.

Наиболее высокий показатель смертей от жары приходится на Азию и Европу, где ежегодно погибает порядка 224 и 178 тыс. человек соответственно. Как ни странно, наиболее высокие показатели смертей от переохлаждения приходятся на Африку и Азию – 2,4 и 1,18 млн человек соответственно. При этом за указанный период количество смертей от холода сократилось на 0,51%, в то время как смертность от жары, напротив, выросла на 0,21%. В будущем же на каждые 100 тыс. человек ожидается порядка 74 дополнительных смертей от жары.

Фото: Freepik

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Аномально высокие, равно как и аномально низкие температуры приводят почти к 5 млн дополнительных смертей по всему миру каждый год. К такому выводу пришла...
 
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