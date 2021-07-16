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«Славянский базар в Витебске»: открытие фестиваля продлилось до поздней ночи

16.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске стартовал 30-й юбилейный Международный фестиваль «Славянский базар-2021». На церемонии открытия присутствовал Александр Лукашенко. Президент вручил традиционную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Кому она досталась, расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

30-й, юбилейный – это солидно. Уже прозвучали традиционные позывные «Славянского базара». Они и символизируют открытие фестиваля.

В амфитеатре присутствовал Александр Лукашенко. Президент даже в самые сложные времена, например, прошлогодней пандемии, не отменял «Славянский базар». В этот раз для гостей фестиваля даже сделали безвизовый въезд в Беларусь для 73 государств. Билет на «Базар» и есть пропуск в страну. Достаточно предъявить его на границе.

Александр Лукашенко вручил специальную премию президента «Через искусство к миру и взаимопониманию». Ее обладатель на этот раз – народный артист России Николай Басков. И сегодня же его именная звезда засияла на аллее звезд рядом с амфитеатром. Артист признался, что шел к этому 22 года. С тех пор как впервые выступил со сцены «Славянского базара».

Концерт-открытие продлился до поздней ночи. Не только зрители под сводами амфитеатра, но и все в округе танцевали и подпевали Славе, Тамаре Гвердцители, Ларисе Долиной, Стасу Пьехе.

Пятница на «Славянском базаре» пройдет под знаком Союзного государства Беларуси и России, а также в этот день состоится жеребьевка конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Это центральное событие фестиваля. Беларусь на этом творческом состязании представит Даниил Мышковец. Будем держать кулачки, ведь «Славянский базар» многим артистам дал путевку на большую сцену.



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Теги: Витебск
 
 
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Зрители танцевали и подпевали Славе, Тамаре Гвердцители, Ларисе Долиной и другим артистам.
 
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