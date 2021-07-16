Фестивальный Витебск: стартовал 30-й «Славянский базар»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске стартовал 30-й юбилейный Международный фестиваль «Славянский базар-2021». На торжественном открытии присутствует Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Президент Беларуси даже в самые сложные времена не отменял «Славянский базар». В этот раз для гостей фестиваля даже сделали безвизовый въезд в Беларусь. Билет на «Славянский базар» и есть пропуск в страну.

«Три десятилетия назад мы начали путь через искусство к миру и взаимопониманию. И нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов, объединить единомышленников из более чем 70 стран мира. Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства», – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси вручил специальную премию президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Ее обладатель на этот раз – народный артист России Николай Басков. И сегодня же его именная звезда засияла на аллее звезд рядом с амфитеатром. Артист признался, что шел к этому 22 года – с тех пор как впервые выступил со сцены Славянского базара.

«Моя звезда выложена на 30-летие фестиваля. Тройка – это моя цифра, то есть все символично.30 лет – это событие. Вы представляете, сколько прекрасных, талантливых людей эта сцена вывела на большую тропу», – поделился Николай Басков.

Пятница на «Славянском базаре» пройдет под знаком Союзного государства Беларуси и России. А также состоится жеребьевка конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Это центральное событие фестиваля. Беларусь на этом творческом состязании представит Даниил Мышковец.

В Витебске за несколько фестивальных дней пройдет более 160 мероприятий для взрослых и детей. В этот раз на фестиваль аккредитовано более пяти тысяч участников из 33 стран мира.