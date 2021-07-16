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Фестивальный Витебск: стартовал 30-й «Славянский базар»
16.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске стартовал 30-й юбилейный Международный фестиваль «Славянский базар-2021». На торжественном открытии присутствует Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Президент Беларуси даже в самые сложные времена не отменял «Славянский базар». В этот раз для гостей фестиваля даже сделали безвизовый въезд в Беларусь. Билет на «Славянский базар» и есть пропуск в страну.
Глава Беларуси вручил специальную премию президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Ее обладатель на этот раз – народный артист России Николай Басков. И сегодня же его именная звезда засияла на аллее звезд рядом с амфитеатром. Артист признался, что шел к этому 22 года – с тех пор как впервые выступил со сцены Славянского базара.
Пятница на
В Витебске за несколько фестивальных дней пройдет более 160 мероприятий для взрослых и детей. В этот раз на фестиваль аккредитовано более пяти тысяч участников из 33 стран мира.
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В Витебске за несколько фестивальных дней пройдет более 160 мероприятий для взрослых и детей.
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