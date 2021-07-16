Встреча друзей: Витебск готовится к открытию «Славянского базара – 2021»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витебск собирает друзей. Сегодня открывается юбилейный, 30-й «Славянский базар». На сцену выйдут именитые артисты, которые каждое лето приезжают в Витебск, и те, кто выступит впервые, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Пятилетние танцовщицы прибыли из Минска. Они – участницы фестиваля. Первым делом – аккредитация. Поучить ее без очереди большая удача.

На участие в фестивале в этом году подали заявки около пяти тысяч человек, из них 400 журналистов и более 60 представителей зарубежных СМИ. Центр аккредитации работает круглосуточно.

«Сейчас аккредитовались 3379 человек. Чтобы получить аккредитацию, придется подождать примерно 5 – 7 минут, в зависимости от наплыва людей», – рассказала оператор службы аккредитации «Славянского базара – 2021» Юлия Фоменкова.

Заработал и пресс-центр. Здесь будут проходить встречи со звездами и жюри детского и взрослого конкурсов. А сегодня поблагодарили журналистов, которые наиболее полно освещают «Славянский базар». Среди них – и команда телекомпании «Мир».

А бессменная ведущая фестиваля Елена Спиридович неожиданно для себя получила паспорт «Славянского базара». Это новинка юбилейного года. Рассчитывать на этот васильковый документ может каждый, кто работал на «Славянском базаре» более 14 лет. Именно в таком возрасте в Беларуси выдают паспорта.

«Кто-то ждет Нового года, и кажется, что отсчет какого-то нового этапа в жизни начинается с 1 января. А для меня время делится от «Базара» до «Базара», – поделилась Елена Спиридович.

Своя награда и у Николая Баскова. К этой звезде он шел 22 года. С тех пор, как впервые спел со сцены «Славянского базара».

«Славянский базар» – это встреча друзей и единомышленников. Участники фестиваля говорят: если однажды побывал в Витебске и влюбился в него, это на всю жизнь.

В летнем амфитеатре идут репетиции торжественного открытия. В нем примут участие целая рассыпь звезд из России, Беларуси, Украины, Казахстана. Выступят гости из Литвы, Латвии, Франции. На этот раз Витебск точно не упустит шанс стать самым ярким музыкальным городом нынешнего лета.