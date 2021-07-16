Истории взлетов. На чем Конор Макгрегор смог заработать $235 млн

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Фото носит иллюстративный характер, источник: mma.express

Дебют в 18 лет

Конор Энтони Макгрегор родился в 1988 году в Ирландии. Семья Макгрегора не была богатой, а сам он до первых серьезных заработков на спорте даже успел поработать сантехником.

В детстве Макгрегор пробовал себя в футболе, но в 12 лет начал тренироваться в боксерском клубе. Потом он занимался у Джона Кавана – первого ирландца, получившего черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Конор отдал должное таэквондо, каратэ, капоэйре и кикбоксингу. Благодаря чему вырос в разносторонне подготовленного бойца смешанных единоборств.



Фото носит иллюстративный характер, источник: sports.ru

Макгрегор дебютировал в любительском ММА (смешанные единоборства) в 18 лет, выиграв свой дебютный матч техническим нокаутом в первом раунде. Это важный момент его финансовой биографии, потому что за несколько недель до этого он еще получал пособие и государственные чеки на сумму в $235 в неделю. Так было в 2006 году.

В 2013 Макгрегор подписывает контракт с UFC (Ultimate Fighting Championship) – крупнейшим мировым организатором боев в ММА. У себя в Ирландии он был уже вторым бойцом, но готовился к первым местам в мировых рейтингах.

UFC и личное обаяние Макгрегора

В 2016 году компанию UFC продали за $4,2 млрд. Макгрегор долгие годы был первым лицом организации, принес ей львиную долю славы и заработал в ней первые миллионы.

Потом писали: «UFC дали ирландцу площадку и бесперебойную махину пиара, к которым он добавил победы в клетке и сделал пару сотен миллионов долларов. Макгрегор же принес организации, по его собственным оценкам, в районе миллиарда долларов и помог превратиться из «индустрии петушиных боев» в бизнес, который был продан за $4 млрд».

Этот взаимный успех начался с личного знакомства Конора Макгрегора с бессменным президентом UFC Дэйнай Уайтом.



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Первая попытка познакомиться была хулиганской, вполне в духе Макгрегора: «Впервые я встретил Дэйну Уайта, когда мне было 16 лет. Я был на своем первом турнире UFC как болельщик. Дана стоял и фотографировался на лестнице. Он уже собрался уходить, как вдруг я окликнул его: «Дэйна! Дэйна! Сколько денег у тебя сейчас при себе? В твоём кармане прямо в эту секунду? Дана сделал удивленное, даже изумленное лицо, развернулся и ушел. Я не думаю, что он был в восторге от этой сцены, но получилось забавно. Я тогда был просто ребенком-мечтателем».

Сам Уайт впервые услышал о Макгрегоре только через девять лет после этой встречи.

«Вернувшись в Вегас, я позвонил Шону Шелби, чтобы узнать, кто такой Конор Макгрегор. Он сказал мне: «Перспективный для европейского рынка боец из полулегкого». Я попросил его связаться с Конором и купить ему билет в Вегас. Так состоялась наша первая встреча. Я не забуду этот день — 11 февраля 2013-го, когда я впервые услышал имя Конора Макгрегора», — отмечает Уайт.

— Мы оплатили Конору билет до Вегаса, он прилетел, и мы вдвоем встретились у меня в офисе, — вспоминал Уайт в интервью подкасту Barstool. — Меня поразила его энергия, чувство юмора, насколько он может быть забавным и интересным. Это была энергетика и поведение настоящей звезды. Я помню, как пришел к своим партнерам, братьям Ферттита, после встречи и сказал:

«Не знаю, что за боец этот парень. Но если он сможет сделать хотя бы один точный панч в клетке, то станет суперзвездой».

Через семь лет Макгрегор стал звездой UFC, выиграл титулы в двух весовых категориях, установил два исторических рекорда по продажам платных трансляций ($1,65 млн. PPV за реванш с Диасом и $2,4 млн. — за бой с Хабибом) и стал звездой смешанных единоборств.

В чем же секрет Макгрегора? Талант или обаяние?

Очевидно – неталантливого бойца забыли бы после первых проигранных схваток. Но также очевидно, что люди хотели смотреть именно на Макгрегора, UFC зарабатывала на Макгрегоре, и потому деньги вкладывали в развитие Макгрегора, а не кого-то другого.

$12 млн за 13 секунд: доходы Конора в UFC

Макгрегор стал по-настоящему богатым именно в UFC. Вот лишь некоторые известные разовые выплаты:

11 июля 2015 года Конор заработал $5 млн, победив Чада Мендеса на UFC 189.

11 декабря 2015 года Конор получил $12 млн, справившись с Хосе Альдо за 13 секунд.

5 марта 2016 года Конору (как сообщается) досталось, минимум $10 млн, а возможно – и $15 млн, за бой с Нейтом Диасом на UFC 196.

Новый бой с Нейтом Диасом на UFC 202 принес Макгрегору уже $25 млн.

В ноябре 2016 года он заработал около $7 млн на встрече с Эдди Альваресом и около $50 млн в известнейшем бою с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.



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Эксперты подсчитали, что в 2018 году доход Макгрегора в UFC составил примерно $115 млн.

18 января 2020 года Конор вернулся в UFC и победил Дональда «Ковбоя» Серроне. За этот бой Конору были гарантированы $5 млн при любом результате, что на тот момент было рекордом для UFC. В интервью Конор намекал, что может получить более $80 млн, если платные просмотры пойдут хорошо. Черроне было гарантировано $2 млн.

23 января 2021 года Конор проиграл Дастину Порье. И снова гарантированные $5 млн. Но здесь Конор Макгрегор заработал фактически и проиграл в перспективе. После этого проигрыша надежды на новый бой с Хабибом Нурмагомедовым не осталось.

Самый выгодный бой Конора Макгрегора

Однако больше всего за одну схватку Макгрегор заработал на боксерском ринге: 26 августа 2017 года он перешел из октагона ММА на боксерский ринг, чтобы встретиться с непобежденным чемпионом Флойдом Мэйвезером. Трудно забыть всеобщее внимание и ожидание перед боем. Еще труднее представить совокупные расходы и доходы от создания этого ажиотажа.



Фото носит иллюстративный характер, источник: championat.com

Поединок оказался одним из самых прибыльных PPV-событий всех времен, собрав 4,3 млн платных просмотров. Макгрегор заработал около $100 млн на разного рода отчислениях и бонусах.

Если бы Конор (вопреки всему) победил Мэйвезера, был бы матч-реванш, в котором Макгрегор теоретически мог заработать еще $200–300 млн.

Приложения, виски и одежда, которые принесли сотни миллионов

Основной доход Конор Мак-Грегор получает уже не от поединков, но от рекламных контрактов и бизнеса.

В период с июня 2017 года по июнь 2018 года Конор заработал около $14 млн благодаря рекламной поддержке таких компаний, как Burger King, Beats by Dre и Anheuser-Busch. С июня 2018 года по июнь 2019 года его заработки оцениваются примерно в $47 млн. В феврале 2019 года боец стал бренд-амбассадором Parimatch, коим является по сей день.

Чтобы понимать масштаб бизнеса Макгрегора, перечислим кое-что из его имущества.

Виски Proper Twelve

Самый известный бизнес Макгрегора – компания по производству виски Proper Twelve. Успех предприятия прямо связан с именем Мак-Грегора. Правильнее будет сказать, это его личный бренд и главный объект его рекламных усилий. Уже в первый год крепкого напитка было продано более чем на $1 млрд.



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В 2021 году производитель спиртного Becle объявил об увеличении своей доли в Eire Born Spirits (холдинговой компании бренда виски McGregor Proper No. Twelve) с 49% до 100%, то есть фактически выкупил компанию у Макгрегора. Предполагаемый доход Конора и его партнеров – 112 млн фунтов стерлингов ($155 млн).

Линия одежды, фитнес-приложение и медиа-дом

Вместе с Дэвидом Августом Макгрегор стал соучредителем компании по производству одежды «August McGregor». Он сообщил об этом в 2017 году, как раз перед боем с Мэйвезером. Макгрегор, как известно, носил костюм с надписью «F**k You» для рекламы компании.

Также ирландский боец продвигал фитнес-приложение под названием «McGregor Fast», которое помогает людям быстро прийти в форму и оставаться здоровыми.



Фото носит иллюстративный характер, источник: themaclife.com

Является обладателем медиа-агентства под названием «The Mac Life». Которое, кроме репортажей о соревнованиях, освещает все основные события в мире боевых видов спорта, делится видео, интервью и пресс-конференциями.

Недвижимость

Макгрегор – один из самых богатых спортсменов на планете. У себя в Дублине он владеет недвижимостью стоимостью в $2,3 млн. Сюда входит его особняк и усадьба вокруг него.



Фото носит иллюстративный характер, источник: thesun.co.uk

В 2018 году он купил за $1,56 млн роскошный дом для отдыха в Марбелье, Испания. Это вилла с тренажерным залом, домашним спа-салоном и бассейном, куда можно попасть прямо из спальни. Есть большая обеденная зона с прекрасным видом на океан.

Ювелирные изделия

Макгрегор выбрал часы от легенды Нью-Йорка Джейкоба Ювелира, чтобы отметить свое возвращение в UFC. МакГрегор также приобрел в компании Jacob & Co. в Нью-Йорке часы Astronomia Baguette из розового золота за $1 млн. На заднем плане циферблата размещены 342 бриллианта багетной огранки и еще 80 бриллиантов багетной огранки в невидимой оправе.



Фото носит иллюстративный характер, источник: justsports

И это может стать не просто показной роскошью, а выгодной инвестицией. Вещь, принадлежащая Конору Макгрегору, только дорожает.

Так в чем же его секрет?

Настоящий успех ирландцу приносят, безусловно, не кулаки, а личное обаяние.

Кажется, что Макгрегор – современный царь Мидас, который превращает в золото, все чего касается. Если Конор возьмет в руки товар, то акции его производителя подорожают. Если напишут, что Конор лечит сломанную ногу определенным лекарством, оно станет популярным. Даже если Макгрегор бросает камни в автобус, об этом говорят больше, чем о кредитном рейтинге Беларуси.

Талант Макгрегора и тех, кто ему помогает, в том, что они прекрасно подбирают бренды к имиджу Конора – рыжего бородатого ирландского хулигана в дорогом костюме с шикарными часами.







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