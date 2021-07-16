|
Николай Басков приехал на "Славянский базар", но не выступил
Источник материала: Партизан
Известный российский исполнитель Николай Басков принял решение не выступать на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Вечером в четверг в Летнем амфитеатре прошла торжественная церемония открытия форума, на которой выступил Александр Лукашенко. Затем начался концерт, в котором должен был участвовать Басков.
"К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей", – написал артист.
Он также призвал всех беречь себя и поблагодарил за понимание.
Напомним, в четверг 15 июля в Витебске на Площади лауреатов появилась именная звезда Николая Баскова: на ее открытии присутствовал сам артист и его многочисленные поклонники.
В программе фестиваля сольного концерта Баскова не значится: он должен был петь только на открытии "базара".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский исполнитель Николай Басков принял решение не выступать на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", об этом артист сообщил на своей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)