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Николай Басков приехал на "Славянский базар", но не выступил

16.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский исполнитель Николай Басков принял решение не выступать на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.



Вечером в четверг в Летнем амфитеатре прошла торжественная церемония открытия форума, на которой выступил Александр Лукашенко. Затем начался концерт, в котором должен был участвовать Басков.

"К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей", – написал артист.

Он также призвал всех беречь себя и поблагодарил за понимание.

Напомним, в четверг 15 июля в Витебске на Площади лауреатов появилась именная звезда Николая Баскова: на ее открытии присутствовал сам артист и его многочисленные поклонники.

В программе фестиваля сольного концерта Баскова не значится: он должен был петь только на открытии "базара".
 
Теги: Витебск
 
 
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Известный российский исполнитель Николай Басков принял решение не выступать на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", об этом артист сообщил на своей...
 
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