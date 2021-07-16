Впервые в истории врачи смогли прочитать мысли парализованного человека

пишет "Российская газета" со ссылкой на NBC News. Об этом"Российская газета" со ссылкой на NBC News.





Испытуемым был мужчина в возрасте около 30 лет, который 15 лет назад пережил инсульт, вызвавший обширный паралич, лишивший его речи. Врачи имплантировали электроды в поверхность мозга над областью, контролирующей речь. Компьютер проанализировал шаблоны, когда молодой человек попытался произнести общие слова, в итоге пациент смог различать 50 слов, из которых можно было составить свыше тысячи предложений. Устройство позволило мужчине отвечать на простые вопросы, не произнося слова, а переводя их в текст, сообщила группа ученых в "Медицинском журнале Новой Англии".





"Приятно думать, что мы находимся в самом начале новой главы медицины", - сказал доктор Эдвард Чанг, нейрохирург Калифорнийского университета в Сан-Франциско.





Данное исследование знаменует собой важный шаг к тому, чтобы дать возможность общаться людям, которые не могут говорить из-за болезни, считают эксперты. Однако для того, чтобы усовершенствовать технологию, потребуются годы труда, отмечают они.



