Поправки в Конституцию - ограничено число президентских сроков

Согласно документу, президент избирается на пять лет непосредственно народом Беларуси и на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. "Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", - говорится в документе.





Кроме того, в опубликованном документе написано, что президентом Беларуси может быть избран гражданин республики по рождению, "не моложе 40 лет (сейчас - не моложе 35 лет – ИФ.),… постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 20 лет (сейчас – 10 лет) непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство … на территории иностранного государства".





В перечне полномочий президента предполагается прописать, что он с предварительного согласия обеих палат назначает на должность и освобождает от должности премьер-министра. Комиссия предложила прописать, что президент определяет структуру правительства по предложениям премьер-министра, при наличии предварительного согласия верхней палаты парламента назначает ряд должностных лиц.





В проекте написано, что полномочия обеих палат парламента могут быть прекращены при трехкратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра. В проекте предлагается убрать из конституции право президента отменять акты правительства, издавать декреты.





Также в обновленном документе предлагается прописать, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления.





Кроме того, в тесте поправок в Конституцию прописано, что Всебелорусское народное собрание является высшим представительным органом народовластия в стране. Оно состоит из всех депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны.





ВНС в случае необходимости может решать вопрос о легитимности выборов президента, а также определяет стратегию развития государства, его решения обязательны к исполнению.





В проекте написано, что Беларусь ставит целью сделать государство нейтральным, исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств, в соответствии с международными договорами может использовать коллективную оборону для обеспечения суверенитета и территориальной целостности.





В проекте предложено закрепить запрет финансирования расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами, а также предусмотреть единый день голосования. В документе прописывается, что ЦИК образуется в составе 12 членов из граждан Беларуси, по шесть назначаются президентом и избираются верхней палатой парламента. Глава ЦИК назначается президентом с предварительного согласия Совета республики, а члены, как предлагается закрепить в конституции, на период своих полномочий в комиссии не могут быть участниками партий. Срок полномочий парламента предлагается увеличить с 4 до 5 лет.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.





В середине марта Лукашенко подписал указ №105 о конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.





До 1 августа нынешнего года комиссия должна представить президенту выработанные предложения для последующего их вынесения на республиканский референдум. В состав комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Беларуси Петром Миклашевичем.



