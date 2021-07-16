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С самого утра. Обыски у журналистов – у Абакунчик, Ильяша, Меркиса и Лободенко (дополняется)

16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Третий день (до этого точечно не прекращались тоже) в Беларуси проходят массовые зачистки представителей гражданского сообщества.

***

Как стало известно с самого утра пятницы, 16 июля, силовики пришли с обысками к журналистке Галине Абакунчик, журналисту и основателю курсов «Мова нанова» Глебу Лободенко, журналисту Евгению Меркису, политическому обозревателю и журналисту Белсат Игорю Ильяшу (супруг политзаключенной журналистки Белсата Екатерины Андреевой, автор книги «Белорусский Донбасс»).

Об этом все они успели сообщить в соцсетях. Меркис дополнил: «В предыдущий раз были в февраля. Все будет хорошо».

С самого утра. Обыски у журналистов – у Абакунчик, Ильяша, Меркиса и Лободенко (дополняется)

С самого утра. Обыски у журналистов – у Абакунчик, Ильяша, Меркиса и Лободенко (дополняется)

С самого утра. Обыски у журналистов – у Абакунчик, Ильяша, Меркиса и Лободенко (дополняется)

***

Напомним, ранее в среду и четверг прошли массовые обыски у представителей общественных и политических организаций, инициатив, правозащитников, в результате чего десятки людей были задержаны, изымалась документация и техника, а список политзаключенным пополнился целым рядом новых имен, в основном, представителями правозащитного центра «Вясна».

 
 
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Третий день (до этого точечно не прекращались тоже) в Беларуси проходят массовые зачистки представителей гражданского сообщества.
 
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