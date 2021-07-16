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С самого утра. Обыски у журналистов – у Абакунчик, Ильяша, Меркиса и Лободенко (дополняется)
16.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Третий день (до этого точечно не прекращались тоже) в Беларуси проходят массовые зачистки представителей гражданского сообщества.
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Как стало известно с самого утра пятницы, 16 июля, силовики пришли с обысками к журналистке Галине Абакунчик, журналисту и основателю курсов «Мова нанова» Глебу Лободенко, журналисту Евгению Меркису, политическому обозревателю и журналисту Белсат Игорю Ильяшу (супруг политзаключенной журналистки Белсата Екатерины Андреевой, автор книги «Белорусский Донбасс»).
Об этом все они успели сообщить в соцсетях. Меркис дополнил: «В предыдущий раз были в февраля. Все будет хорошо».
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Третий день (до этого точечно не прекращались тоже) в Беларуси проходят массовые зачистки представителей гражданского сообщества.
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