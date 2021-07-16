Министр Кулеба: Украина дает возможность работать белорусским и российским журналистам

Украина играет ведущую роль в обеспечении свободы слова в регионе, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на встрече с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро в Киеве 15 июля.





По словам Кулебы, которые приводит пресс-служба МИД, иностранным журналистам, которых Минск и Москва лишили права на профессиональную деятельность, Украина предоставляет возможность работать и освещать события в России и Беларуси.

Осенью прошлого года белорусский МИД лишил аккредитации большинство журналистов, работающих на иностранные СМИ. Внешнеполитическое ведомство взяло на вооружение практику аккредитовывать журналистов тех гоcударств, где работают эти масс-медиа. Кроме того, МИД следит за тем, чтобы журналисты не были оппонентами власти.

Сейчас в Украину переезжают белорусские журналисты, опасающиеся ареста из-за новой волны преследования независимых СМИ.