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В Беларуси продолжается атака на медиа и общественные организации
Источник материала: АФН
Утро пятницы, 16 июля, в Беларуси отметилось новой волной обысков, сообщают белорусские медиа.
В частности, телеканал Белсат сообщил об обысках у своих сотрудников: Глеба Лободенко, Галины Абакунчик, Игоря Ильяша, Евгения Меркиса.
В минувший четверг силовики провели обыски в офисах общественного объединения «АКТ», объединения «Говори правду», «Таварыстве беларускай мовы імя Францішка Скарыны».
Также подтвердилась информация о визите силовиков в Белорусский ПЕН-центр.
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Утро пятницы, 16 июля, в Беларуси отметилось новой волной обысков, сообщают белорусские медиа.
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