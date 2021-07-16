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В Беларуси продолжается атака на медиа и общественные организации

16.07.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Утро пятницы, 16 июля, в Беларуси отметилось новой волной обысков, сообщают белорусские медиа.

В частности, телеканал Белсат сообщил об обысках у своих сотрудников: Глеба Лободенко, Галины Абакунчик, Игоря Ильяша, Евгения Меркиса.

В минувший четверг силовики провели обыски в офисах общественного объединения «АКТ», объединения «Говори правду», «Таварыстве беларускай мовы імя Францішка Скарыны».

Также подтвердилась информация о визите силовиков в Белорусский ПЕН-центр.

 
 
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Утро пятницы, 16 июля, в Беларуси отметилось новой волной обысков, сообщают белорусские медиа.
 
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