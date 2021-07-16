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Байден и Меркель подписали "Вашингтонскую декларацию"

16.07.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг, 15 июля по итогам встречи в Вашингтоне подписали "Вашингтонскую декларацию".

Это "документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значимые вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня, - заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме. - Обе наши страны понимают необходимость доказательства того, что демократии смогут удовлетворить потребности наших людей во второй четверти 21-го века. Мы будем отстаивать демократические принципы и всеобщие права, когда мы видим, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества".

В документе говорится о создании "германо-американского форума будущего" и об "экономическом диалоге". В декларации отмечается, что США и ФРГ считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны, передает DW.

В связи с этим на пресс-конференции Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и Германия продолжат "выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против российской агрессии".

На встрече был также подписан документ о партнерстве в области энергетики и защиты климата. В нем в общей форме подчеркивается приверженность к борьбе против климатических изменений и говорится о будущем сотрудничестве для поддержки энергобезопасности и развития новых энергетических технологий.

"Это был дружеский обмен мнениями, - заявила Ангела Меркель. - Нас связывает тесное партнерство. Я хотела бы, чтобы оно оставалось и после моего ухода с поста федерального канцлера". По ее словам, новые форматы сотрудничества дают хорошую основу для этого.

 
 
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Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг, 15 июля по итогам встречи в Вашингтоне подписали "Вашингтонскую декларацию".
 
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