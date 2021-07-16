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Байден и Меркель: Российский газ не должен стать оружием

16.07.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ходе встречи в Вашингтоне в четверг, 16 июля, президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы отношений с Украиной и строительство газопровода "Северный поток - 2".

Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и поддерживать реформы в стране, заявил Джо Байден на пресс-конференции. Он указал, что на переговорах с главой германского правительства высказал свои опасения по поводу строительства газопровода из России.

"Мои взгляды по "Северному потоку-2" были давно известны. Добрые друзья могут расходиться во мнении. Мы с канцлером согласны, что нельзя позволять России использовать энергетику как оружие для того, чтобы угрожать соседям".

Джо Байден сообщил журналистам, что стороны обсуждают "практические меры" по газопроводу. Президент отметил, что ему не было смысла вводить санкции против "Северного потока - 2", потому что к моменту его прихода к власти газопровод был завершен на 90 процентов.

Ангела Меркель также подчеркнула различие в подходах по поводу газопровода. Вместе с тем, она указала на важность сохранения транзита газа через Украину и после введения "Северного потока - 2" в эксплуатацию.

"Хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной", - заявила канцлер ФРГ, отметив, что если Россия "будет лишать Украину права на транзит", то она рискует столкнуться с активным противодействием со немецкой и европейской стороны.

Для этого имеются различные инструменты воздействия, причем со стороны не только Германии, но и Европы, например санкции, подчеркнула Меркель. По ее словам, "Северный поток - 2" должен давать дополнительную возможность для транспортировки газа в Европу, а не заменять транзит через Украину.

 
 
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В ходе встречи в Вашингтоне в четверг, 16 июля, президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы отношений с Украиной и...
 
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