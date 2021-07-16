Новые обыски у журналистов независимых медиа

Утром в пятницу стало известно об обысках у журналистов телеканала "Белсат". Силовики пришли к ведущему программы "Каждый из нас" Глебу Лободенко.





"Обыск", — написал Лободенко на своей странице в Facebook.





Он известен также своими культурными проектами, был основателем курсом по изучению белорусского языка "МоваНанова". Одна из последних инициатив Лободенко — установка памятников Василю Быкову и Рыгору Бородулину в Ушачах.





С обыском пришли также к журналистке "Белсат" Галине Абакунчик. Она также успела сообщить об этом в Facebook. "За мной пришли", — написала она.





Обыски также проходят у журналиста Игоря Ильяша, мужа Катерины Андреевой, и гомельского корреспондента телеканала Евгения Меркиса.





Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси. Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, ряд правозащитников и активистов также были задержаны.





Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей анонсировал разгром гражданского общества еще в апреле. Он говорил, что это будет ответом на санкции.





"Не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры", — заявлял еще весной глава внешнеполитического ведомства Беларуси в интервью белорусскому телевидению.