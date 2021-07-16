Xiaomi впервые опередил Apple на мировом рынке









Дела бренда налаживаются после отмены американских санкций. По итогам второго квартала доля Xiaomi на рынке возросла до 17%, при этом поставки удалось нарастить на 83%. В то время как доля Apple составила всего 14%, а поставки ее продукции выросли лишь на 1%.





Лидирует в списке южнокорейский гигант Samsung, который контролирует 19% рынка с приростом поставок на 15%. В первой пятерке также Vivo и Oppo, на которые приходится по 10%. Их поставки выросли на 28% и 27% соответственно.





Как отмечают эксперты, Xiaomi претендует на роль лидера, так как компании удается завоевывать рынок еще и ценой. По сравнению с Samsung и Apple она в среднем ниже на 40% и 75%.





Хорошие для китайской компании новости повысили и интерес к ее акциям. На Гонконгской фондовой бирже ценные бумаги производителя смартфонов подскочили на 4,82%, до 28,25 гонконгского доллара, или $3,64.