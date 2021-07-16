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Xiaomi впервые опередил Apple на мировом рынке

16.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайский бренд Xiaomi впервые оказалась на втором месте мирового рынка смартфонов, опередив Apple. К такому выводу пришли исследователи аналитической компании Canalys, пишет ТАСС.



Дела бренда налаживаются после отмены американских санкций. По итогам второго квартала доля Xiaomi на рынке возросла до 17%, при этом поставки удалось нарастить на 83%. В то время как доля Apple составила всего 14%, а поставки ее продукции выросли лишь на 1%.

Лидирует в списке южнокорейский гигант Samsung, который контролирует 19% рынка с приростом поставок на 15%. В первой пятерке также Vivo и Oppo, на которые приходится по 10%. Их поставки выросли на 28% и 27% соответственно.

Как отмечают эксперты, Xiaomi претендует на роль лидера, так как компании удается завоевывать рынок еще и ценой. По сравнению с Samsung и Apple она в среднем ниже на 40% и 75%.

Хорошие для китайской компании новости повысили и интерес к ее акциям. На Гонконгской фондовой бирже ценные бумаги производителя смартфонов подскочили на 4,82%, до 28,25 гонконгского доллара, или $3,64.
 
 
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Китайский бренд Xiaomi впервые оказалась на втором месте мирового рынка смартфонов, опередив Apple. К такому выводу пришли исследователи аналитической компании...
 
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